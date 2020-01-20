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21 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

İkinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı

20 Ocak 2020, Pazartesi 23:12
Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Ligin 18. haftasının kapanış maçında, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karadeniz temsilcisi, başkent ekibini 2-0 yenerek evine puansız gönderdi.

Ligde haftanın önemli maçında lider Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da zirve mücadelesi veren Beşiktaş'a konuk oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0, Galatasaray ise sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla geçerek sezonun en farklı galibiyetini elde etti.

Sonuçlar

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 5-1

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-2

Antalyaspor-Göztepe: 0-3

Trabzonspor-Kasımpaşa: 6-0

Galatasaray-Yukatel Denizlispor: 2-1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 2-0

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

24 Ocak Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK

25 Ocak Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü

17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

26 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor

16.00 Göztepe-Beşiktaş

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

AA

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