İkinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Ligin 18. haftasının kapanış maçında, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karadeniz temsilcisi, başkent ekibini 2-0 yenerek evine puansız gönderdi. Ligde haftanın önemli maçında lider Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da zirve mücadelesi veren Beşiktaş'a konuk oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0, Galatasaray ise sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla geçerek sezonun en farklı galibiyetini elde etti. Sonuçlar MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: 0-1 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 5-1 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-1 Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-2 Antalyaspor-Göztepe: 0-3 Trabzonspor-Kasımpaşa: 6-0 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: 2-1 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1-2 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 2-0 Gelecek haftanın programı Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde: 24 Ocak Cuma: 20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK 25 Ocak Cumartesi: 14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü 17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor 20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 26 Ocak Pazar: 13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor 16.00 Göztepe-Beşiktaş 19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray 27 Ocak Pazartesi: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor 20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor AA

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