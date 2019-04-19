İngiliz futbolcular ırkçılığa 'Yeter!' diyor

İngiliz futbolcular ırkçılığı protesto için sosyal medyayı boykot ediyor. Son zamanlarda sosyal medyada ve maçlarda yinelenen ırkçı hakaretlere karşı İngiltere Profesyonel Futbolcular Sendikası tarafından greve çağrılan futbolcular, bir gün boyunca sosyal medya hesaplarına giriş yapmayacak.

Son birkaç aydır Premier Lig maçlarında Danny Rose ve Raheem Sterling gibi futbolculara yönelik ırkçı ve anti-semitik tezahüratların artması sendikayı önlem almak için harekete geçirdi. Sosyal medyadaysa en son Ashley Young, Mohammed Salah, Danny Welbeck, Raheem Sterling, Michy Batshuayi, Pierre-Emerick Aubameyang ve Moussa Sissoko ırkçı saldırıların hedefi olmuştu.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Sendikası, İngiliz futbolcuları ırkçı tezahüratları protesto etmek için bir günlüğüne sosyal medya boykotuna davet etti. Sendika çağrıya uyan futbolcuların boykotu 19 Nisan Cuma günü gerçekleştirmesini kararlaştırdı.

Sendika açıklamasında "Futbolcular ırkçı saldırıların toplumsal sorunların yansıması olduğunun farkında. Irkçılığın ne derece zararlı olduğunu da biliyorlar ve sosyal medya platformlarını, futbolun ve toplumun birlikte değişimine ilham verecek şekilde kullanmak istiyorlar." ifadelerine yer verdi.

Boykotun sosyal medyayı ve yetkilileri ırkçılığa karşı daha sert önlemler almak için harekete geçirmesi bekleniyor.

Eyleme destek verenler #enough (yeter!) etiketiyle katılım gösteriyor.