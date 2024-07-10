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11 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu

10 Temmuz 2024, Çarşamba 23:00
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında Hollanda'yı 2-1 mağlup eden İngiltere adını finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu.

İngiltere'ye finali getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 90+1. dakikada Ollie Watkins attı. Hollanda'nın tek golü ise 7. dakikada Simons'tan geldi.

Bu sonuçla İngiltere adını finale yazdırırken, Hollanda turnuvaya veda etti.

Final 14 Temmuz'da Berlin'de

EURO 2024'te finalin adı İspanya ve İngiltere oldu.

İspanya ile İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek.

Final karşılaşmasıTSİ 22.00'de başlayacak.

Maçın oyuncusu Watkins

UEFA, İngiltere'yi finale götüren golü atan Ollie Watkins'in maçın oyuncusu seçildiğini açıkladı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Harry Kane'in yerine oyuna giren Watkins, 10 dakika sonra takımına galibiyeti ve finali getiren golü attı.

Depay sakatlandı

Hollanda'nın hücumdaki en önemli isimlerinden Memphis Depay, mücadelenin 34. dakikasında sakatlanarak kendini yere bıraktı.

Teknik direktör Ronald Koeman, oyuna devam edemeyen Depay'ın yerine 35. dakikada Joey Veerman'ı sahaya sürdü.

İngiltere 2. kez finalde

Hollanda'yı mağlup ederek finale yükselen İngiltere, tarihinde ikinci kez final oynama hakkı elde etti.

Hollanda karşılaşmasıyla tarihinde 4. kez yarı final oynayan İngilizler, daha önce 1 kez finalde mücadele etti ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.

Turnuva tarihinde şampiyonluk yaşamayan İngiltere, 1968 ve 1996'da da yarı final oynadı ancak finale kalamadı.

Hollanda 5. kez yarı finalde elendi

Hollanda, Avrupa Şampiyonası'na 5. kez yarı finalde veda etti.

Organizasyonda 1976, 1988, 1992, 2000 ve 2004'te yarı finale yükselen Hollanda, EURO 2024 ile 6. kez bu başarıyı tekrarladı. Bu yarı finallerin 1'ini kazanan Hollanda, 5'inde ise elenmekten kurtulamadı.

Hollanda, tarihindeki tek şampiyonluğunu yine Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 1988'deki turnuvada yaşadı.

AA

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