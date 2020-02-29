Irkçı söylemlerde bulunan kaleciye 8 maç ceza

İngiltere Championship takımlarından Leeds United takımı kalecisi Kiko Casilla, Charlton maçında Leko'ya ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 8 maç ceza aldı.

28 Eylül 2019 tarihinde oynanan Charlton-Leeds United maçında Leko'ya ırkçı hakarette bulunan Kiko Casilla'ya soruşturma başlatılmıştı. Ajansspor'un İngiliz medyasından aktardığına göre, soruşturmanın tamamlandığı ve İspanyol kaleciye 8 maç men cezası ve 60 bin pound para cezası verildiği açıklandı. Casilla 18 Nisan'a kadar forma giyemeyecek.

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