Irkçı söylemlerde bulunan kaleciye 8 maç ceza

İngiltere Championship takımlarından Leeds United takımı kalecisi Kiko Casilla, Charlton maçında Leko'ya ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 8 maç ceza aldı.
28 Eylül 2019 tarihinde oynanan Charlton-Leeds United maçında Leko'ya ırkçı hakarette bulunan Kiko Casilla'ya soruşturma başlatılmıştı.
Ajansspor'un İngiliz medyasından aktardığına göre, soruşturmanın tamamlandığı ve İspanyol kaleciye 8 maç men cezası ve 60 bin pound para cezası verildiği açıklandı.
Casilla 18 Nisan'a kadar forma giyemeyecek.