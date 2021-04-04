"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Irkçılık belası yine futbola gölge düşürdü

04 Nisan 2021, Pazar 23:00
Cadizli futbolcu Cala'nın Valencia'nın Fransız futbolcusu Mouctar Diakhaby'ye ırkçı söylemi sonrası sahayı terk eden Valencia, 15 dakika sonra sahaya döndü ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında oynanan Cadiz-Valencia maçında, Valencia'nın Fransız futbolcusu Mouctar Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem, futbolun önüne geçti.

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği 29. dakikada Cadiz'de forma giyen "Cala" lakaplı İspanyol futbolcu Juan Torres Ruiz'in kendisine ırkçı bir söylemde bulunduğunu ileri süren Diakhaby, konuyla ilgili karşılaşmanın hakemiyle konuşmasının ardından sarı kart gördü.

Olayın hemen ardından Diakhaby'ye destek veren Valencia'da tüm takım ve teknik kadro, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 15 dakika sonra sahaya geri dönen Valencia'da Diakhaby'nin yerine Hugo Guillamon oyuna girdi.

Karşılaşma kaldığı 29. dakikadan itibaren oynanmaya devam etti.

Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen Cadizli futbolcu Cala sahada kalmaya devam ederken, ev sahibi takım ikinci yarıya Cala'nın yerine Marcos Mauro'yu sahaya alarak başladı.

Valencia'dan ırkçılığa kınama, Diakhaby'ye destek

Valencia Kulübü, olayın hemen ardından sosyal medya hesabından iki paylaşım yaparak, "Takım toplanıp, arma için mücadele etme düşüncesiyle sahaya dönme kararı aldı. Ancak Valencia Kulübü, her türlü ırkçı saldırıyı kararlı bir şekilde kınamaktadır. Diakhaby'ye tam destek. Irkçılığa hayır. Futbolcu, ırkçı bir söyleme maruz kaldı ve takım arkadaşlarından sahaya çıkıp mücadele etmelerini istedi. Mouctar, hepimiz seninleyiz." ifadelerini kullandı.

La Liga tarihinde ilk defa bir takım futbolda ırkçılıkla bağlantılı bir olaydan dolayı sahadan çekildi.

Cadiz-Valencia maçı, ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem futbolun önüne geçti.

Maçın gollerini Cadiz'den Cala (Dk.14) ve Marcos Mauro (Dk. 88), Valencia'dan ise Kevin Gameiro (Dk.19) attı.

La Liga'da 33 puanlı Valencia 12'inci, 32 puanlı Cadiz ise 13'üncü sırada bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fişleme kanununa geçit vermeyin

    Emekli amirallerin açıklaması ile ilgili soruşturmada son durum?

    Çiftçiye faizsiz çözüm şart

    Akyol'dan “Güç bozar mutlak güç mutlaka bozar” yazısı: İstibdadı sorguladılar

    103 emekli amiralin bildirisi hakkında Uysal'dan açıklama: Bu havuzda artık su kalmadı

    'Türkiye’ye özgü mutasyon çıkmış olabilir'

    Bulgaristan'daki seçimi Başbakan Borisov'un partisi kazandı

    Beşiktaş'tan kritik puan kaybı, Kasımpaşa'dan çok önemli bir 3 puan

    Türkiye'nin son 24 saati

    Vicdanları yaraladı

    125 bin esnaf iflas etti

    Arızalı teknedeki 109 sığınmacı kurtarıldı

    Milyarderlerin serveti arttı

    Meral Akşener'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

    'Bu, insanlığa aykırı bir uygulama'

    Baraj gerilimi büyüyor

    Zeytinliğe otel

    Vaka sayısı azalan şehir yok

    Myanmar'daki darbe protestolarında ölü sayısı 557'ye yükseldi

    Bazı emekli amirallerin açıklamasıyla ilgili MSB'den ilk değerlendirme

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Siyasette taşlar yerinden oynuyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musîbetlerin son bulması için
    Genel

    Fişleme kanununa geçit vermeyin
    Risale-i Nur'dan

    Adalete hislerini karıştıranlar zulmederler
    Süleyman KÖSMENE

    Duâda muvazene
    Şükrü BULUT

    Risale-i Nur Talebelerinin şahs-ı manevisi veya Zübeyir Gündüzalp…
    M. Said ZEKİ

    Adalet bizim neyimiz olur?
    M. Ali KAYA

    İktidar ve iktidarın kaynağı
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat ve cehaletten nasıl kurtuluruz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.