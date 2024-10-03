İskoç taraftarlardan Filistin’e tam destek

Almanya’da yapılabilecek en büyük protestoyu Celtic taraftarları yaptı. İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, Almanya deplasmanında (1 Ekim 2024 tarihinde) oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek pankartı açtı.

Daha önceki birçok maçında Filistin’e verdiği destekle gündeme gelen İskoç ekibi Celtic, her ne kadar müsabakadan mağlup ayrıldıysa da taraftarları vermiş oldukları ‘Özgür Filistin’ mesajıyla takdir topladı.

Ayrıca tribünde İsrail’in hava saldırılarına maruz kalan Lübnan’ın bayrağının dalgalandırıldığı da görüldü.

Alman polisinin ise bir protestocunun Filistin bayrağına el koyup şiddetle müdahale etmesi tepki çekti.

Mehmet Cemil Çakır