İtalya Süper Kupası, Inter'in oldu

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 1-0 yenen Inter, şampiyon oldu.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Giovanni Simeone'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Napoli karşısında baskısını artıran Inter, 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle kupaya uzandı.
Kupayı üst üste üçüncü kez kazanan Inter, toplamda 8. şampiyonluğunu elde etti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla 5. kupa sevincini yaşadı.
AA