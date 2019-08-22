Kara Kartal taraftarıyla buluşuyor

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig’in 2. haftasında yarın Göztepe’yi konuk edecek Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park’ta taraftarlarının karşısına bu sezon ilk kez resmÎ bir karşılaşmada çıkacak.

Süper Lig’in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor’a 3-0 yenilen Beşiktaş, 2. haftada bugün Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park’ta taraftarlarının karşısına bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada çıkacak. Saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

AVCI DA İLK KEZ TARAFTAR KARŞISINDA

Beşiktaş, bir resmî maçta 90 gün sonra İstanbul’daki taraftarlarının karşısına çıkacak. Son olarak geçen sezon Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa’yı 24 Mayıs’ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı. Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da Vodafone Park’ta ilk kez bir maçta takımın başında yer alacak. Takımın yeni transferleri Douglas Pereira Dos Santos, Pedro Rebecho, Tyler Boyd, Victor Ruiz de siyah-beyazlı taraftarların önünde ilk maça çıkmak için forma bekleyecek.

Burak, Vida, Hutchinson ve Roco yok

Beşiktaş’ta Göztepe karşılaşması öncesi Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco’nun sakatlıkları bulunuyor. Burak Yılmaz, Hutchinson ve Roco, sezon öncesi kamp çalışmalarında sakatlanırken, Sivasspor maçında sakatlanan Vida da yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

51. randevu

Beşiktaş ile Göztepe, bugün yapacakları maçla Süper Lig’de 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 25’ini Beşiktaş, 9’unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş’ın, Göztepe’ye 80-46 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonun ilk yarısında İzmir’deki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. İkinci yarıda İstanbul’daki müsabakada ise gülen taraf 1-0’lık skorla Beşiktaş oldu.