Karatede, Eray Şamdan gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray Şamdan, kumite 67 kiloda finalde Fransız sporcu Steven Da Costa'yla karşılaştı. Milli sporcu, 3 dakikalık maçın ilk bölümünde rakibine 2 puan verdi. Maçı çevirmeye çalışan Eray, bunda başarılı olamayarak son anda 3 puan daha kaybederek rakibine 5-0 yenildi ve Tokyo 2020'yi gümüş madalyayla tamamladı. Fransız sporcu ise altın madalya elde etti. Eray'ın bu madalyası, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan karatede Türkiye'nin de ilk madalyası olarak kayıtlara geçti. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti. Eray Şamdan madalyasını aldı Karate erkekler kumitede 67 kiloda gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, madalyasını aldı. Eray'ın gümüş madalya aldığı sıklette altın madalyayı Fransız sporcu Steven Da Costa, bronz madalyaları ise Kazakistan'dan Darkhan Assadilov ile Ürdün'den Abdel Rahman Almasatfa boynuna taktı. AA

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