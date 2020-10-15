"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Kulüp lisans süreci sonuçlandı

15 Ekim 2020, Perşembe 22:25
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2020-2021 sezonu kulüp lisans süreci sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'deki kulüplerin başvurularını, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde kurul, Süper Lig'den Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig'den; Akhisarspor, Altay, Balıkesirspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Tuzlaspor'a ulusal lisans verdi.

Kulüp Lisans Kurulu, Misli.com 2. Lig'den; Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bayburt Özel İdare, Bodrumspor, Çorum FK, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Kırşehir Belediyespor, Pendikspor, Sakaryaspor, Sivas Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu, Uşakspor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerini de ulusal lisansa layık gördü.

Altı kulübe puan silme cezası 

TFF Kulüp Lisans Kurulu, TFF 1. Lig'den 2, Misli.com 2. Lig'den ise 4 kulübe üçer puan silme cezası verdi.

Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig temsilcileri Ankaraspor ve Eskişehirspor ile Misli.com 2. Lig'den Elazığspor, Gümüşhanespor, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor kulüplerinin üçer puanını indirdi.

66 kulüp lisans aldı

Sona eren değerlendirmeler sonucunda toplamda 66 kulüp lisans almış oldu.

Tamamlanan 2020-2021 sezonu kulüp lisans süreci sonunda en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 13'ü UEFA, 53'ü ulusal lisans aldı. Ayrıca, Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan kulüplerden 1'i de UEFA Lisansı'nı hak etti.

İlk değerlendirmelerinde Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile TFF 1. Lig'den İstanbulspor, Kadınlar 1. Ligi'nden ALG Spor UEFA Lisansı almıştı.

Süper Lig'den Gençlerbirliği, TFF 1 . Lig'den Adana Demirspor, Altınordu ve Keçiörengücü ile Misli.com 2. Lig'den GMG Kırklarelispor, Hacettepe, Manisa FK, Niğde Anadolu ve Yılport Samsunspor kulüplerine de ulusal lisans verilmişti.

Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın Ulusal Kulüp Lisansı ile ilgili maddeleri uyarınca da kalan kulüplere kriter eksiklerini tamamlamaları için ek süre vermişti.

İkinci aşama kararlarında ise TFF 1. Lig'den Adanaspor, Ümraniyespor, Fatih Karagümrük, Giresunspor, Hatayspor ile Misli.com 2. Lig'den Ankara Demirspor, Başkent Akademi, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe, Sarıyer, Vanspor FK ve 1922 Konyaspor kulüpleri ulusal lisansa layık görülmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortak paydalarda birleşelim, Türkiye’ye nefes aldıralım

    Kuvvetler ayrılığı çatışma değil, işbirliği gerektirir

    AB'den İsrail'e tepki: İsrail'in yerleşimleri gayrimeşrudur ve durdurulmalıdır

    Fransa ve Avrupa'da vaka sayısında yeni rekor!

    Koronavirüsü yok eden koruyucu film üretti

    Salgın gündemiyle son 24 saat

    AÜ, kayıt yenileme işlemlerini uzattı

    Almanya’da “ikinci dalga” tehlikesi

    İnsan kaynaklarını güçlendirmeliyiz

    Dünyadaki her 10 kişiden 1’i açlık çekiyor

    Gençlerden Nurlu buluşma

    6 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 66 vefat daha

    Gıda israfını önle, dünyayı koru

    Gıda güvenliğine sansürde geri adım

    Bütçe açığı giderek büyüyor

    Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle 906 ölüm daha

    Youtube, koronavirüs aşısı hakkında yanıltıcı bilgi veren videoları engelleyecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken seçim
    Genel

    Ortak paydalarda birleşelim, Türkiye’ye nefes aldıralım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Işık kimin içinde
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Feyziler”den Ahmed Feyzi
    Genel

    Kuvvetler ayrılığı çatışma değil, işbirliği gerektirir
    Şükrü BULUT

    Kader bizi hasret bıraktı
    Faruk ÇAKIR

    Aşırılıkları kim dizginler?
    Süleyman KÖSMENE

    Namazı bekleme, namazda olmak gibidir
    Cevher İLHAN

    Meclis’in iradesine ipotek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.