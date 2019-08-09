"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

La Liga'da pazartesi maç oynanmayacak

09 Ağustos 2019, Cuma 20:24
İspanya'da ticari mahkeme, 1. ve 2. Lig futbol maçlarının cuma, cumartesi ve pazar günleri oynanabileceğini ancak pazartesi günü maçların yapılamayacağına karar verdi.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin bağlı olduğu La Liga kurumu ile İspanya Futbol Federasyonunu (RFEF) karşı karşıya getiren maç günleri tartışmasında mahkemeden karar çıktı.

RFEF'nin bünyesindeki maç kurulu hakiminin "cuma ve pazartesi günleri maç oynanamaz" kararına La Liga'nın yaptığı itirazı değerlendiren Madrid 2 numaralı ticari mahkemesi, maçların pazartesi değil ama cuma günleri oynanabileceğini açıkladı.

Mahkeme hakimi Andres Sanchez Magro, maçların cuma günü oynanabilmesi için La Liga'nın 15 milyon avroluk depozito yatırmasını da şart koydu.

RFEF'in kararını geçici olarak durdurma kararı alan mahkeme hakimi, maç saatleri konusunda RFEF ve La Liga arasında "koordinasyon ve anlaşmaya ihtiyaç olduğuna" kanaat getirdi.

Öte yandan RFEF Başkanı Luis Rubiales, mahkeme kararının ardından Twitter hesabından attığı mesajda, "Çok mutluyum. Taraftarların arzusu yerine getirildi. Pazartesi maç yok. Cuma günü ise 15 milyon avro ödenirse var. Herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

La Liga Başkanı Javier Tebas ise mahkeme kararını "gerçeklerin göz ardı edilmesi ve İspanyol futbolunun esir alınması" olarak değerlendirdi. 

La Liga ayrıca yazılı bir açıklama yaparak, mahkeme kararı için "çelişkiler doğuruyor ve işin özünden uzaklaşıp talep edilmeyen şeylere çözüm içeriyor" eleştirisinde bulundu.

NTV

Etiketler: La Liga, pazartesi, maç
Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dualar dünya barışı için

    Bayramları, sosyal medyadan kutluyoruz

    Pompeo sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu

    Kıbrıs'ta taraflar buluştu

    Trump'tan 'hazır değiliz' mesajı

    'İran'ın çökerttiği casusluk şebekesi, petrol satışları hakkında bilgi topluyordu'

    Öğretmenlik vicdan işi

    CİMER’e Cumhurbaşkanlığı hakkında soru sorulamıyor

    Mescid-i Aksa'da bayram namazı saati değiştirildi

    Nijerya'da kaçırılan Türkler serbest bırakıldı

    'Suriye'deki güvenli bölge gerginliğe neden olacak'

    Hükümet ve memur sendikaları zam pazarlığı için ikinci kez masada

    'Körfez'de İsrail'in olacağı deniz koalisyonu İran için açık tehdittir'

    İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri Filistin'de barışı baltalıyor

    Suriye'de oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz

    'Türkiye ve ABD'nin güvenli bölge planı Suriyeli Kürtler arasında gerginlik oluşturacak'

    ABD'den Almanya'ya: Ülkenizdeki askerlerimizin masraflarını ödeyin

    Türkiye giderek çölleşiyor

    Afrin'deki TSK üssüne YPG saldırısı: 2 asker yaralı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Burukluk ve ümit iç içe
    Cevher İLHAN

    OHAL uygulamaları yargıya açılmalı...
    Risale-i Nur'dan

    Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler
    Faruk ÇAKIR

    İki taraf da kazansın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî tartışmanın olmadığı nice bayramlara
    Yasemin YAŞAR

    Aynı yere bakıp farklı konuşanlar
    Genel

    Dualar dünya barışı için
    Mehmet ÇETİN

    Beş dehşetli hücuma mukabele etmek
    Naci TEPİR

    Demokrasiyle uyanış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.