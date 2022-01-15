"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Lider Trabzonspor, Sivas'ta 2 puan bıraktı

15 Ocak 2022, Cumartesi 21:25
Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.

5. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Bakasetas'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

12. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasında kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu.

14. dakikada Sivasspor atağında Kerem Atakan Kesgin, pasını ceza yayının gerisindeki Cofie'ye aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, defansa çarparak uzaklaştı.

20. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan şık çalımlarla ilerleyen Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında kaleci Uğurcan Çakır, topu elinden kaçırdı. Kale önünde Hüseyin Türkmen'e de çarpan meşin yuvarlak, Leke James'in önüne düştü. Bu futbolcu, topu boş kaleye gönderdi: 1-0

24. dakikada Trabzonspor eşitliği yakaladı. Vitor Hugo'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, ceza alanında kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Abdülkadir Ömür'ün sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

31. dakikada Visca'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

41. dakikada Hüseyin Türkmen'in şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu önledi. Kırmızı-beyazlı futbolcular, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Öte yandan, 6. dakikada hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için oyun durdu. Taraftarlar, 1 dakika boyunca Çalık'ı alkış ve tezahüratlarla andı.

İkinci yarı

51. dakikada rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Hamsik'in plasesinde meşin yuvarlak kalecinin solundan az farkla dışarı çıktı.

56. dakikada Ahmet Oğuz'un çok uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.

59. dakikada Uğur Çiftçi'nin ara pasıyla ceza sahasının solunda hareketlenen Leke James'in altıpasa gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.

69. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci meşin yuvarlığı rahat kontrol etti.

73. dakikada Trabzonspor etkili paslarla tehlikeli geldi. Ceza sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan topun dibine girerek kalecinin üzerinden aşırttı. Gole giden meşin yuvarlağı Camara çizgiden kafayla kornere çıkardı.

Maçın 89. dakikasında hakem Mete Kalkavan, oyun alanına girdiği gerekçesiyle Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı kırmızı kartla sahanın dışına gönderdi.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

AA

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cemaatler gençlere ne öğretiyor? - 1

    Öcalan’la mektup arkadaşlığına da fezleke lâzım

    'Omicron, pandeminin bitiş müjdecisi'

    Eşitsizlik ölüm sebebi

    2021’de 101 bin esnaf iflas etti

    Elektrik faturalarındaki oyun

    Metaverse'de neler yapılabilecek?

    Hekimoğlu İsmail vefat etti

    Kosova'dan Bosna Hersek'e destek

    Türkiye'de son 24 saatte 63967 vaka ve 177 ölüm gözlemlendi

    Lider Trabzonspor, Sivas'ta 2 puan bıraktı

    Karamollaoğlu taburcu oldu

    CHP'de olağan kurultay ertelendi

    Twitter, Ayetullah Ali Hamaney'in hesabını kapattı

    Bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

    ABD'de 24 eyaletteki hastaneler yüzde 80 doluluk oranını geçti

    İdlib'de sağlık sektörü çökme noktasında!

    Güneydoğu Asyalı Müslüman STK’lerden İngiltere’ye 'Hamas' tepkisi

    MEB'den 81 ilde değerlendirme sınavı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    “Cemaat=terör örgütü” formülünün vahim neticeleri
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaat, istinat noktasıdır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberler gelsin
    Yasir Özer

    Enes Kara’nın anlatamadıkları
    Mehmet KARA

    Adalet gecikirse…
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Agorafobi (meydan korkusu)
    Zeynep ÇAKIR

    Bir genç vefat etti
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Enes’in ardından…
    Sebahattin YAŞAR

    Kendini iyi hissettirmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.