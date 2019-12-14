Liverpool, Klopp'un sözleşmesini uzattı

Alman teknik adam 2024'e kadar Anfield'da olacak.

Liverpool Kulübü, 52 yaşındaki Alman teknik direktör Jürgen Klopp’un 2022’de bitecek sözleşmesinin 2024’e kadar uzatıldığını duyurdu. Klopp, ülkesinin Mainz 05 ve Borussia Dortmund takımlarında çalıştıktan sonra 2015’te Liverpool’un başına geçmişti. Tecrübeli teknik direktör, geçen sezon Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Bu sezon Premier Lig’de namağlup yoluna devam eden Liverpool, 16 haftada topladığı 46 puanla en yakın rakibi Leicester City’nin 8 puan önünde zirvede yer aldı. Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de E Grubu’nu zirvede bitirerek son 16 turuna yükseldi.

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