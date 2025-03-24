Macaristan'ı 3-0 yenen Türkiye Uluslar A Ligi'ne yükseldi - 9. dakikada maça "oruç arası" verildi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yenerek tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükseldi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'a konuk oldu.

Maçın 27. dakikasında Orban'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Gazdag'ın ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.

31. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

35. dakikada gelişen atakta Arda Güler'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden vuruşunda top, kamle direğinin yanından az farkla auta gitti.

36. dakikada A Milli Takım penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun pasına hareketlenen İsmail Yüksek, Fiola'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Felix Zwayer, beyaz noktayı gösterdi.

37. dakikada ay-yıldızlı takım öne geçti. Penaltıda topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu, top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

39. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazına çıkardığı pası Oğuz Aydın son çizgide kontrol etti. Milli futbolcunun penaltı noktasının sağına çıkardığı pasta Arda Güler, sol ayak içiyle uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

Milliler, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

53. dakikada sol kanattan ay-yıldızlı takımın kullandığı kornerde Macaristan savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasının dışında önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'da kaldı.

57. dakikada sol kanattan Kerkez'in yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazında topa gelişine vuran Nego'nun şutundanda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.

90. dakikada milli takım karşılaşmadaki üçüncü gol sevincini yaşadı. Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı topla ceza sahasına sol çaprazdan giren Barış Alper Yılmaz, arka direğe ortaladı. Altıpas içinde Abdülkerim Bardakcı'nın uygun durumda kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

Ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Milli takım 250. galibiyete ulaştı

A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşısında kazanarak tarihindeki 250. galibiyetini elde etti.

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 285'i özel 639 maç oynayıp 1'i hükmen 250 galibiyet, 150 beraberlik, 239 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 274'ü deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 876 gol attı, kalesinde 912 gol gördü.

Macaristan'da 19 yıl sonra galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanında 19 yıl sonra galip geldi.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybeden Türkiye, kötü gidişe son verdi.

Ay-yıldızlı ekip, Macaristan'a konuk olduğu maçlarda son galibiyetini 2006 yılında Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesinde 1-0'lık sonuçla elde etti. Milli takıma galibiyeti getiren gol Tuncay Şanlı'dan geldi.

9. dakikada maça "oruç arası" verildi

Puskas Arena'daki karşılaşmanın 9. dakikasında milli futbolcuların oruçlarını açması için maça ara verildi.

Karşılaşmanın Alman hakemi Felix Zwayer, yaşanan bir faul pozisyonun ardından oyuna ara verdi. Milli futbolcular saha kenarına geldi ve su içerek oruç açtı.

Üç dakikada iki gol

A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanında iki dakikada bulduğu iki golle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle ay-yıldızlı ekibin ilk golünü attı.

Bu golden 2 dakika sonra ise Arda Güler 39. dakikada fileleri havalandırdı.

Hakan Çalhanoğlu 98. maçında 21, Arda Güler ise 20. maçında 4. gol sevincini yaşadı.

Milli takımın son golünü atan Abdülkerim Bardakcı ise 20. maçında 2. golüne ulaştı.

Yusuf Akçiçek ilk kez A Milli Takım formasını giydi

Genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, A Milli Takım formasını ilk kez Macaristan karşısında giydi.

Mücadeleye yedekler arasında başlayan Yusuf, 82. dakikada Kenan Yılldız'ın yerine oyuna dahil oldu.

Uğurcan'dan kritik kurtarış

Macaristan'ın ilk yarıda etkili geldiği pozisyonda Uğurcan kalesini gole kapattı. Gazdag, Orban'ın pasıyla Uğurcan ile karşı karşıya kaldı.

Gazdag'ın aşırtma vuruşunu Uğurcan sağ eliyle kurtardı ve gole izin vermedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Futbolcularımızla ne kadar gurur duysak az

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok önemli, bizi gururlandıran, hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu biliyorum. Futbolcularımızla ne kadar gurur duysak az. Her antrenmanda, her maçta yürekleriyle mücadele veriyorlar. Çok önemli bir hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyeti malzeme sorumlumuz Cengiz Ağabeyimize armağan etmek istiyorum. Bizle gelemedi kayınvalidesini kaybetti. Konuşmalarımda gruptan bahsederken sadece futbolculardan bahsetmiyorum, arakada görünmeyen emektarlarımız da var. Onların emekleriyle inanılmaz bir atmosfer ve grup oluştu." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam A Ligi'ne yükseldikleri için mutlu olduğunu belirterek "Son 1,5 yıldır şuna inanıyorum neler başardığımızı hep beraber gördük hak ederek başardığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir Avrupa Şampiyonası’ndan sonra aslında hedeflediğimiz A Ligi’ne ulaşmak bizi ayrıca sevindiriyor. Bu rekabete aslında ne olursa olsun hazır olmak istiyoruz, orada oynayan elit takımları da biliyoruz, o rekabeti de yaşamak istiyoruz. Genç bir takımımız var böyle bir hedefe ulaşabileceklerine inanıyordum. İlk defa çok fazla yeni oyuncu da katabildik bu sevindirici ama izin verirseniz bu galibiyetin keyfini çıkarmak istiyorum." diye konuştu.

"Arda sakatlansın istemedim"

Vincenzo Montella, Arda Güler'in performansı hakkındaki soruyu ise "Aramızdaki özel konuşmalarımızı sizinle paylaşmayacağım ama önemli bir futbolcu olduğunu biliyorum. Bizim için de çok önemli bir performans gösterdi, çok zor bir anda çok güzel bir gol attı ve çok fazla mücadele etti. Onu sahadan çıkarırken biraz zorlandım çünkü durumunu biliyorum ama İrfan’ın da girmesi gerekiyordu, çünkü devam ettirip riske atmak istemedim, bu değişikliği anlayacağını düşünüyorum. Arda sakatlansın istemedim." şeklinde yanıtladı.

Montella, "Macaristan Teknik Direktörü Rossi, 'Türkiye'nin yalnızca çok kaliteli oyuncuları değil çok kaliteli bir hocası da var.' dedi. Milli takımın ilerlemesi kafanızdaki yere göre nerede?" sorusuna ise "Marco Hoca ile uzun zamandır tanışıyoruz. Macaristan’da 7 yıldır muazzam işlere imza attı. Kendisi saygı ve sevgi duyduğum bir insan. Akdeniz insanı olarak Türk kültürüne ben de aşinayım, bazen rahatladığınızda istediğiniz performansı veremezsiniz ama hazırlık yaparken bu çok zor bir maç çok zor rakibe karşı bir maç, dünyanın en zor şartları altında sahaya çıkacak gibi hazırlandık böyle hazırlandığınızda çok daha iyi performans veriyorsunuz." yanıtını verdi.

Montella, rakibin agresif başlayacağını düşünerek oyuna başladıklarının altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk 20-30 dakika topa sahipken daha iyi değerlendirebilirdik, ikinci yarı sadece bir şutları var. Bu konuda kalecimizin de çok yorulduğunu söyleyemem. Geldiğim günden bu yana hem şimdiki zamanı ve tabii ki geleceği hazırlamak isterim. Hiçbir zaman egoist bir hoca olmadım. Hatırlarsanız Kenan da hiç oynamadığı dönemde ilk defa bu formayı giydi, Can Uzun, Oğuz, Semih, Deniz Gül ve Emirhan… Bütün bu futbolcular bizim geleceğimiz, tüm bu futbolcular bizim geleceğimiz, sahip çıkıp en iyi şekilde hazırlamalıyız."

Macaristan Teknik Direktörü Rossi: Yenilgiyi hak ettik

Macaristan'ın teknik direktörü Marco Rossi, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Konsantrasyonumuz hiç yoktu, bu kabul edilemez. Yenilgiyi hak ettik." dedi.

Türkiye karşısında aldıkları iki yenilginin, Dünya Kupası eleme maçları öncesinde morallerini bozmaması gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Aramızda gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Dört defansla oynadık, teknik direktör olarak her sorumluluğu alıyorum. B Ligi’ne düşmemek için elimizden geleni yaptık. Maalesef bazı oyuncularımızı oynatamadık. İstanbul’da da aynı sorunları yaşadık. Bu şartlarda Türkiye'ye iki kez yenildik. Farklı taktikler ortaya koymaya çalıştık ama bazı konularda istediklerimizi maalesef yapamadık. Eleştiri yaparken her zaman rakibimizin gücü ve yeteneğine de bakın. Türk Milli Takımı çok iyi bir takım. Türk Milli Takımı en üst düzey takımlardan biri. Çok iyi bir kaliteye sahip. Sadece oyuncuları da değil teknik direktörü de çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Rossi, bir gazetecinin "B Ligi'nde oynamak Avrupa Şampiyonası'na yedek bilet almak için avantaj olabilir mi?" sorusu üzerine, "Evet, UEFA Uluslar Ligi de çok önemli, yedek bir bilet anlamı taşıyor. UEFA Uluslar Ligi Türkiye ile oynadığımız maçlara kadar kimine göre önemli değildi ama kaybettiğimizde bir anda önemli hale geliyor. Bu eleştirileri yapanlar iyi niyetli değil. B Ligi’nde o kadar güçlü takımlar karşısında oynamayacağız ama A Ligi’nde çok güçlü takımlarla karşılaştık. Türkiye’ye karşı play-off’ta iki yenilgi aldık, bu performansımıza ve içinde bulunduğumuz şartlara göre anlaşılabilir bir şey." diye konuştu.​