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28 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Messi'nin koronavirüs rahatsızlığı devam ediyor

27 Ocak 2022, Perşembe 23:57
Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, yaklaşık bir ay önce yakalandığı yeni tip koronavirüsün etkilerini henüz atlatamadığı için sahalardan bir süre daha uzak kalacak.

Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yarın Şili ve 2 Şubat'ta Kolombiya ile oynayacakları maçın kadrosuna, Messi'yi almama gerekçesini anlattı.

Basın toplantısı düzenleyen Scaloni, Messi ile telefonda konuştuklarını belirterek, "Messi'nin burada aramızda olmasını çok isterdim. Ama bana Kovid-19 hastalık sürecinin, çok zorlu geçtiğinden bahsetti. Onun sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli, bu nedenle en iyi seçeneğin, milli takım maçları sırasında kulübünde kalarak dinlenmesi olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

2 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulan Messi, bu süre zarfında PSG'nin 23 Ocak'ta Stade Reims'i 4-0 yendiği karşılaşmaya sonradan girerek sadece 27 dakika sahada kalabildi.

AA

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