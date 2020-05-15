Messi, Şampiyonlar Ligi'nden umutsuz

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, takımdaki performasın yükselmemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanma imkanları olmadığını söyledi.

İspanyol basınına konuşan Messi, salgını nedeniyle liglere verilen aradan avantaj sağlayabileceklerini belirterek, "İyi çalışırsak bu aradan kârlı çıkabiliriz. Ama öncelikle katıldığımız organizasyonların devam edip etmeyeceği netleşmeli" ifadelerini kullandı. Barcelona'nın aradan önce ligde lider konumda yer almasına rağmen takım olarak iyi bir performans sergileyemediklerini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Futbola ara verilmeden önce çıktığımız son maçlarda gösterdiğimiz performansı sürdürürsek Şampiyonlar Ligi'ni kazanma imkanımız tabii ki olmayacak. Kadromuzun kalitesinden şüphem yok ve her kupayı kazanacak gücümüz olduğuna inanıyorum. Ama aradan önceki performansla, başarı imkansız gözüküyor." diye konuştu.Katalan temsilcisi, son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde dramatik vedalar yaşamıştı. 2017-18 sezonu çeyrek finalinde Roma karşısında ilk maçı 4-1 kazanan Barcelona, rövanşı deplasmanda 3-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti.

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