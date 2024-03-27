"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Milli Takım, Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu

27 Mart 2024, Çarşamba
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu.

İlk yarı

2. dakikada Avusturya öne geçti. Milli takım savunmadan çıkmak isterken Salih Özcan'ın ceza sahası önünde kaptırdığı topu alan Baumgartner'in şutunda, kaleci Uğurcan topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı Schlager ağlara yolladı: 1-0.

6. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan hareketlenen ve ceza sahasına giren Kenan Yıldız, uygun pozisyondaki Kerem'e pasını attı. Kerem'in ayak içiyle şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

22. dakikada sağ kanattan Arda'nın kullandığı kornerde, Kenan Yıldız ceza sahasında kafayı vurdu, Avusturya savunmasında Danso topa elle müdahale etti. Hakem Chiffi VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi.

25. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu fileleri havalandırdı: 1-1.

44. dakikada Avusturya 2. golünü attı. Milli takımın savunmadan çıkarken kaptırdığı topu, Avusturyalı futbolcular ceza yayı üzerinde Gregoritsch ile buluşturdu. Gregoritsch'in köşeye sert şutunda, kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Avusturya farkı 2'ye çıkardı. Schmid'in sağ kanattan kullandığı kornerde Gregoritsch arka direkte kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

58. dakikada Avusturya penaltı kazandı. Kaan Ayhan ile Laimer arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem VAR'dan da gelen uyarı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada penaltıyı kullanan Gregoritsch topu ve kaleci Uğurcan'ı ayrı köşelere gönderdi: 4-1.

66. dakikada sol kanattan gelişen atakta Cenk Özkacar'ın yerden ceza sahasına gönderdiği top, savunmadan sekip yükseklik kazandı. Altıpas önünde topu düzelten Arda, röveşatayı yaptı, meşin yuvarlak kaleci Schlager'de kaldı.

73. dakikada Cenk Özkaçar ile Posch arasında ceza sahasında yaşanan pozisyonda Posch yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi. Aynı dakikada gelişen atakta milli takım Barış Alper ile golü buldu. Hakem Chiffi VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi, milli takımın attığı golü iptal edip, Avusturya lehine penaltı kararını verdi.

78. dakikada penaltı atışını kullanan Baumgartner, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 5-1.

90+5. dakikada Avusturya 6. golünü buldu. Wimmer'in sol kanattan altıpas içine yaptığı ortaya Entrup kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 6-1.

Karşılaşmayı Avusturya 6-1 kazandı.

AA

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, çadırda kalan Filistinlileri de bombaladı: 12 sivil daha katledildi

    Gustavo Petro: İsrail, BMGK'nin kararına uymazsa diplomatik ilişkileri keseceğiz

    Tek adam rejimi ülkeyi çökertiyor

    Avustralya Nur Vakfı’nda iftar

    Karar derhal uygulansın

    Bakanlar kendi işine baksın

    Bizden ticarete tam gaz devam

    Dünyadan silah ambargosu

    Guterres: Başarısız olması affedilemez

    Milli Takım, Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu

    İktidar emeklinin aklı ile dalga geçmeye kalkıyor

    İşsizlikte Avrupa şampiyonuyuz

    İsrail: Ateşi kesmeyeceğiz

    Güvenlik Konseyinden acil ateşkes çağrısı

    İnsanlığımızın imtihanı

    Menderes’in izinde hizmete talibiz

    Seçimlerde sandık güvenliği demokrasinin en önemli unsuru

    Filistin destekçilerini İsrailli temsilcilerle aynı odaya kilitledi

    ABD'de Francis Scott Key Köprüsü, gemi çarpması sonucu çöktü

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Muharrem İnce haddini aştı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Davaya teşhir, beraate sansür
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ankara’da ilk siyasî cinayet
    Genel

    Bizden ticarete tam gaz devam
    Ayşe Küçük

    İnsanlığımızın imtihanı
    Genel

    Bakanlar kendi işine baksın
    Genel

    Karar derhal uygulansın
    Faruk ÇAKIR

    Kızgınlıklar sandığa yansır mı?
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik rejim”in ekonomide çöküşü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.