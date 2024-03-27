Milli Takım, Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu.

İlk yarı 2. dakikada Avusturya öne geçti. Milli takım savunmadan çıkmak isterken Salih Özcan'ın ceza sahası önünde kaptırdığı topu alan Baumgartner'in şutunda, kaleci Uğurcan topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı Schlager ağlara yolladı: 1-0. 6. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan hareketlenen ve ceza sahasına giren Kenan Yıldız, uygun pozisyondaki Kerem'e pasını attı. Kerem'in ayak içiyle şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı. 22. dakikada sağ kanattan Arda'nın kullandığı kornerde, Kenan Yıldız ceza sahasında kafayı vurdu, Avusturya savunmasında Danso topa elle müdahale etti. Hakem Chiffi VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi. 25. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu fileleri havalandırdı: 1-1. 44. dakikada Avusturya 2. golünü attı. Milli takımın savunmadan çıkarken kaptırdığı topu, Avusturyalı futbolcular ceza yayı üzerinde Gregoritsch ile buluşturdu. Gregoritsch'in köşeye sert şutunda, kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-1. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 48. dakikada Avusturya farkı 2'ye çıkardı. Schmid'in sağ kanattan kullandığı kornerde Gregoritsch arka direkte kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1. 58. dakikada Avusturya penaltı kazandı. Kaan Ayhan ile Laimer arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem VAR'dan da gelen uyarı sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 59. dakikada penaltıyı kullanan Gregoritsch topu ve kaleci Uğurcan'ı ayrı köşelere gönderdi: 4-1. 66. dakikada sol kanattan gelişen atakta Cenk Özkacar'ın yerden ceza sahasına gönderdiği top, savunmadan sekip yükseklik kazandı. Altıpas önünde topu düzelten Arda, röveşatayı yaptı, meşin yuvarlak kaleci Schlager'de kaldı. 73. dakikada Cenk Özkaçar ile Posch arasında ceza sahasında yaşanan pozisyonda Posch yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi. Aynı dakikada gelişen atakta milli takım Barış Alper ile golü buldu. Hakem Chiffi VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi, milli takımın attığı golü iptal edip, Avusturya lehine penaltı kararını verdi. 78. dakikada penaltı atışını kullanan Baumgartner, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 5-1. 90+5. dakikada Avusturya 6. golünü buldu. Wimmer'in sol kanattan altıpas içine yaptığı ortaya Entrup kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 6-1. Karşılaşmayı Avusturya 6-1 kazandı. AA

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