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15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Milli Takım birçok ilke imza attı

15 Kasım 2019, Cuma 12:20
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı garantilerken, birçok ilke imza attı.

H Grubu'nun 9. haftasında konuk ettiği İzlanda'yla 0-0 berabere kalarak EURO 2020 vizesi alan milli takım, Şenol Güneş'le önemli bir başarı elde etti.

Grupta oynadığı 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Türkiye, topladığı 20 puanla elemelerin bitimine bir maç kala hedefine ulaştı.

İkinci kez üst üste

A Milli Futbol Takımı, ikinci kez üst üste Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

Tarihinde 5. defa Avrupa'nın en önemli milli takım organizasyonunda yer almayı garantileyen ay-yıldızlılar, 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 2020'de de Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli takım, EURO 1996 ve EURO 2000'den sonra ilk defa üst üste Avrupa Şampiyonası bileti alarak da önemli bir başarıya imza attı.

İlk kez bir maç kala garantiledi

A Milli Takım, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup maçlarının bitimine 1 hafta kala katılmayı garantiledi.

Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonası'na, 2 defa da Dünya Kupası'na katılan milliler, ilk kez grup maçları bitmeden büyük bir turnuvanın biletini aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 1996 ve 2000'deki Avrupa şampiyonalarına play-off maçları sonucunda katılma hakkı kazandı. 2008'deki turnuvaya son maça kadar süren çekişme sonucunda elde ettiği grup ikinciliği ile giden Türkiye, 2016'ya da en iyi üçüncü olarak katılmayı başarmıştı.

Milli takım, 2002 Dünya Kupası'na da baraj maçı oynayarak katılmıştı. Ay-yıldızlı ekip, 1954 Dünya Kupası'na ise İspanya'yı kura çekimiyle saf dışı bırakarak gitmişti.

Şenol Güneş tarihe geçti

Ay-yıldızlı ekipte ikinci dönemini geçiren teknik direktör Şenol Güneş, Türk futbol tarihine adını yazdırdı.

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nı hem Dünya Kupası'na hem de Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk teknik adam oldu.

Güneş yönetiminde 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihe geçen ay-yıldızlılar, deneyimli teknik adamla EURO 2020'de de mücadele edecek.

Son 12 yılın en iyi puanı

Ay-yıldızlı ekip, son 12 yılın en fazla puanını topladığı elemeleri oynuyor.

EURO 2008 Elemeleri'nde grubunda oynadığı 12 maçta 24 puan elde eden ay-yıldızlı ekip, daha sonra ise 5 kez eleme gruplarında 20 puana ulaşamamıştı.

Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 Elemeleri'nde 9 maçta 20 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, bu alanda da uzun süre sonra önemli bir istatistiğe imza attı.

İç sahada gol yemeden maçlarını tamamlayan ilk takım

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nde iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu.

İç sahadaki 5 maçını da oynayan ve bu karşılaşmalarda kalesinde gol görmeyen ay-yıldızlı ekip, önemli bir istatistiğe imza attı.

Toplam 10 gruptan oluşan EURO 2020 Elemeleri'nde sahasında 4 maç oynayan Polonya da henüz taraftarı önünde gol yemedi. G Grubu'ndaki Polonya, 19 Kasım Salı günü sahasındaki son maçında Slovenya'ya karşı kalesini gole kapatırsa, Türkiye'nin ardından taraftarı önünde gol yemeyen ikinci ekip olacak.

Gruplardaki diğer 53 ekip ise kendi sahalarında en az bir gol yedi.

Rakipler 30 Kasım'da belli olacak

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de maçlarını oynayacağı ülkeler ve gruptaki rakipleri 30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek kura çekimiyle belli olacak.

Toplam 24 takımın katılacağı kura çekiminde seribaşı ülkeler, eleme maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.

Grup maçları sonunda şampiyonaya katılacak 20 takım doğrudan belirlenecek. Son 4 takım ise Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak. Play-off kuraları ise 22 Kasım Cuma günü çekilecek.

İlk kez 12 ülkede

EURO 2020, Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

Yukarıdaki ülkeler, şampiyonaya katılma hakkı elde ederse maçlarını belirlenen gruplarda oynayacak ve en az iki karşılaşmaya ev sahibi avantajıyla çıkacak.

Roma'da başlayacak Londra'da bitecek

EURO 2020, 12 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da başlayacak.

A Grubu'ndaki açılış maçıyla Roma Olimpiyat Stadı'nda başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

Şampiyonada son 16 turuna Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra, çeyrek finallere ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg ev sahipliği yapacak.

Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.

AA

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