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4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Milli Takım, Cebelitarık maçı hazırlıklarını tamamladı

04 Eylül 2021, Cumartesi
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bugün deplasmanda Cebelitarık ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Victoria Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

 

Antrenman, Şenol Güneş'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

Isınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Cebelitarık karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli takım kampına İspanya'da katılan Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü de antrenmanda yer aldı.

 

Kart cezalısı Burak Yılmaz ile sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı ise idmana katılmadı. Kamp yapılan otelde kalan iki oyuncu, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da antrenmanı izledi.

Victoria Stadı'nda bugün oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

AA

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