Milli Takım, EURO 2024'e veda etti

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elendi.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Hollanda tehlikeli geldi. Rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Depay'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

11. dakikada rakip yarı alana hızla geçen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Salih Özcan topla buluştu. Salih'in ceza sahası dışından vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Hakan Çalhanoğlu, kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kale sahası önündeki Abdülkerim Bardakcı, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.

35. dakikada Türkiye golü buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Hollanda savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Savunmadan dönen topu kontrol eden Arda Güler, ceza sahasının sağ tarafından arka direğe doğru ortasını gönderdi. Müsait durumdaki Samet Akaydın, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Arda Güler, ceza sahası dışında kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda Ake'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem serbest vuruş kararı verdi. Frikikte topun başına geçen Arda'nın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı gitti.

65. dakikada Türkiye yine tehlikeli geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Hollanda savunmasının müdahalesinin ardından top Kenan Yıldız'ın önünde kaldı. Kenan'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Verbruggen'den seken topta karambol oluştu. Kale sahası önündeki Weghorst, son anda müdahale ederek milli futbolculara şut imkanı tanımadı ve topu kornere gönderdi.

70. dakikada Hollanda beraberliği yakaladı. Depay'ın kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda arka direğe ortaladığı topa Weghorst vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok, direk dibinde müdahale ederek topu kornere çeldi. Depay, sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerde topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Boş durumda iyi yükselen De Vrij'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

76. dakikada Hollanda öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Dumfries, kaleye paralel şekilde yerden tehlikeli bir pas gönderdi. Arka direkte Gakpo ile mücadele eden Mert Müldür'ün ters vuruşuyla top filelerle buluştu: 2-1

85. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Ceza sahasında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak De Vrij'a çarparak kornere gitti.

89. dakikada Frimpong'un kafayla indirdiği top, Gakpo'nun önünde kaldı. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gakpo'nun vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Türkiye beraberlik şansından yararlanamadı. Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasına Semih Kılıçsoy'un diziyle yaptığı vuruşta, kaleci Verbruggen topu güçlükle de olsa çelmeyi başardı.

Hollanda, karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu. Türkiye ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

İlk 11'ler

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler

Hollanda-Türkiye maçından notlar

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de üç zorunlu değişikliğe gitti.

Kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral bu mücadelede forma giyemedi. Vincenzo Montella, bu 3 oyuncunun yerine cezaları sona eren Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ile Salih Özcan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

Türk taraftarlardan Merih Demiral’a destek

Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a Hollanda karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar destek verdi.

Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Merih Demiral, Türk taraftarların desteğine selamlayarak karşılık verdi.

Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftar da yer aldı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda büyük coşku

Hollanda ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu.

Kapasitesi 71 bin olan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.