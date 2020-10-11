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12 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Milli Takım Rusya'dan 1 puanla döndü

11 Ekim 2020, Pazar 23:30
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta deplasmanda karşılaştığı Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

4. dakikada Rusya gole yaklaştı. Sol kanattan Miranchuk'un kullandığı kornerde, Dzyuba altı pas önünde boş pozisyonda kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

23. dakikada kaleci Mert Günok'un hatalı pasını Rus oyuncular kaptı. Miranchuk, bekletmeden ceza yayı önündeki Dzyuba'ya pasını attı. Dzyuba da ceza sahası içinde boş pozisyondaki Kuzyaev'e topu gönderdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda, Mert Günok gole izin vermedi.

28. dakikada Rusya öne geçti. Orta sahadan süratle ilerleyen Zobnin, ceza sahasına yerden pasını attı. Dzyuba'nın bıraktığı topa Miranchuk gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

30. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Umut Meraş'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasındaki Burak Yılmaz topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Shunin'in ellerinde kaldı.

51. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortada, Burak Yılmaz penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak ardından auta gitti. 

55. dakikada ay-yıldızlı gelişen atağında Cengiz Ünder'den aldığı pasla Rusya ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu dönerek şutunu çekti. Direk dibine giden topu, kaleci Shunin son anda uzanarak kornere çeldi. 

62. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberliği yakaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı frikikte, Merih Demiral auta çıkmadan topu altı pas içine çevirdi. Boş pozisyondaki Kenan Karaman rahat bir şekilde topu filelere yolladı: 1-1.  

66. dakikada milli takım 2. golüne çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'ndan, Rusya ceza yayı önünde pası alan Cengiz Ünder, sol ayak içiyle çok sert vurdu. Kaleci Shunin, köşeye giden topu uzandı ve kornere gönderdi. 

75. dakikada Rusya'nın sol kanattan gelişen atağında Zhirkov'un ön direğe gönderdiği topa Mostovoy ayak koydu, kaleci Mert Günok'tan dönen top altı pas önündeki Dzyuba'nın önünde kaldı. Bu oyuncun sert şutunda da Mert Günok gole izin vermedi. 

78. dakikada milli takım çok etkili geldi. Rusya ceza sahası önünde sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder, ayak içiyle uzak köşeye vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.  

86. dakikada ay-yıldızlı ekip net bir fırsatı kullanamadı. Burak Yılmaz ile duvar pası yapan ve Rusya ceza sahasına giren Zeki Çelik, kaleci Shunin ile karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden sert şutu, üstten dışarıya çıktı. 

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.  

Milli takım, Rusya'da beraberliğe razı oldu

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci beraberliğini elde etti. 

Bu sonuçla A Milli Takım puanını 2'ye yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı. Rusya ise 7 puan ile liderliğini sürdürdü. 

Gruptaki diğer maçta ise Macaristan deplasmanda, Sırbistan'ı 1-0 yendi ve puanını 6'ye yükselterek ikinci sırada yer aldı. Sırbistan ise 1 puan ile son sırada kaldı. 

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçını 14 Ekim Çarşamba günü sahasında Sırbistan ile oynayacak. 

Üçüncü maçta ilk gol geldi

A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. 

Grupta oynadığı ilk iki maçta gol sevinci yaşayamayan ay-yıldızlı ekip, ilk golünü Rusya deplasmanında attı. Milli takımın gruptaki ilk golünü Kenan Karaman mücadelenin ikinci yarısında atmayı başardı. 

Kenan Karaman, geçtiğimiz hafta içinde Almanya ile deplasmanda oynanan özel maçta da milli takıma beraberliği getiren golü uzatma bölümünde atmayı başarmıştı. 

Cengiz girdi, oyun değişti

Rusya deplasmanında ilk yarıda çok etkisiz bir görüntü sergileyen A Milli Takım, ikinci yarıda Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle bambaşka bir oyun ortaya koydu. 

İkinci yarının başında Efecan Karaca'nın yerine oyuna giren Cengiz Ünder'in katkısıyla üst üste pozisyonlara giren ay-yıldızlı ekip, yakaladığı net fırsatları kullanamadı. 

A Milli Takım'ın, Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder ile iki şutu da direkten döndü. 

Ozan Kabak cezalı duruma düştü

Ay-yıldızı ekibin Rusya ile deplasmanda oynadığı maçta sarı kart gören Ozan Kabak cezalı duruma düştü. 

Ozan, milli takımın sahasında Sırbistan ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek. 

AA

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