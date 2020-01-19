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19 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Muric eleştirilere cevap verdi

19 Ocak 2020, Pazar 16:34
Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muric, Süper Lig'in 18. haftasında dün Gaziantep FK ile yaptıkları maçta kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesine neden olan ikinci sarı kartı bilinçli olarak gördüğü yönündeki eleştirilere cevap verdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Muric, "Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşanlar olduğunu hem ben hem de tüm camiamız iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek aldıkları 3 puanın takım için çok önemli olduğunu da vurgulayan Kosovalı golcü, "Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Gördüğüm kartla ilgili maç sonrası çıkartılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep FK maçında gördüğü ilk sarı kartla Süper Lig'in 19. haftasındaki Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşen Muric, uzatma bölümünde ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmiş ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak mücadelede cezalı olmuştu.

AA

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