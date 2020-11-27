Mustafa Koç Spor Ödülü İbrahim Çolak’a verildi

Millİ sporcu İbrahim Çolak, sporla ilgili pek çok kişi ve kurumdan gelen aday önerileri arasından, seçici kurul ve jüri değerlendirmesi sonucunda "2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"ne layık görüldü.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş Mustafa V. Koç'un anısını ve spor alanındaki vizyonunu yaşatmak amacıyla, Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü" dördüncü kez sahibini buldu. 2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu alanda Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan, 2017 yılında Avustralya Dünya Kupası'nda yaptığı hareketle "The Colak" hareketini dünya cimnastik literatürüne yazdıran, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan milli sporcumuz İbrahim Çolak, seçici kurul ve jüri değerlendirmesi sonucunda "2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"ne layık görüldü.

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