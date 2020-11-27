"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Mustafa Koç Spor Ödülü İbrahim Çolak’a verildi

27 Kasım 2020, Cuma 17:00
Millİ sporcu İbrahim Çolak, sporla ilgili pek çok kişi ve kurumdan gelen aday önerileri arasından, seçici kurul ve jüri değerlendirmesi sonucunda "2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"ne layık görüldü.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş Mustafa V. Koç'un anısını ve spor alanındaki vizyonunu yaşatmak amacıyla, Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü" dördüncü kez sahibini buldu. 2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu alanda Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan, 2017 yılında Avustralya Dünya Kupası'nda yaptığı hareketle "The Colak" hareketini dünya cimnastik literatürüne yazdıran, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan milli sporcumuz İbrahim Çolak, seçici kurul ve jüri değerlendirmesi sonucunda "2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"ne layık görüldü.

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tam kapanma uyarısı! - Uzmanlar: Vaka sayısı 2 ay sonra günlük 128 bin olur

    Afrika Kovid-19 aşısı için endişeli

    İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlamasına ilişkin açıklama

    Salgın çocukların hayat memnuniyetini azalttı

    AP, Ankara ile yeni ilişki modeli istiyor

    Tunceli'de yaşanan patlamada 4 asker hafif yaralandı

    Türkiye'de son 24 saatte 29845 kişinin daha testi pozitif çıktı

    Bazı toplu etkinlikler 3 ay süreyle tekrar ertelendi

    Reform yapacaklarmış da!

    'Yılmaz Vural'ın durumu ciddiyetini korumaktadır'

    Destekler yerli değil, yabancı çiftçiye çalışıyor

    TBMM, ortak bildiriyle Fransa'yı kınadı

    Yeşil alanlar akıl ve ruh sağlığına iyi geliyor

    Ortalama ücretler ‘asgarî ücret’ seviyesine indi

    “Akar ve Güler neden ifade vermedi?”

    “Katar zor zamanda yetişti”

    FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldik

    Yargıtay'a 11 yeni üye seçildi

    'Kanal İstanbul Projesi ile ilgili talepler artıyor"

    Ne var yani bunda?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstihbarata demokratik denetim şart
    Ali FERŞADOĞLU

    Demek “aşısız” da kurtulunuyormuş!
    Genel

    Tam kapanma uyarısı! - Uzmanlar: Vaka sayısı 2 ay sonra günlük 128 bin olur
    Mehmet ÇETİN

    On-line ders nimetini yaşarken
    Cevher İLHAN

    Tarihinin en yüksek “faiz politikası”!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Hastalanıyoruz
    Faruk ÇAKIR

    Güvenin sarsılması çok feci
    Mustafa Gengeç

    İnsan simaları neden farklı?
    Büşra Nur Önal

    Cumhuriyetçi karıncalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.