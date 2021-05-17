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18 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Olimpiyat iptal edilsin

17 Mayıs 2021, Pazartesi 20:45
JAPON HALKININ % 59,7'Sİ KOVİD-19 SEBEBİYLE TOKYO OLİMPİYATLARI'NIN İPTAL EDİLMESİ İSTEDİ. HALKIN %87,7'Sİ İSE ÜLKEYE GİRİŞ YAPACAK SPORCULARIN VİRÜSÜ JAPONYA'DA YAYABİLECEĞİNDEN ENDİŞELİ.

Japonya'da yapılan anket, halkın yüzde 59,7'sinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesi gerektiğine inandığını ortaya çıkardı.Kyodo ajansının hafta sonu telefon yoluyla 715 sabit ve 1250'den fazla mobil numara üzerinden düzenlediği anket, başlamasına 10 hafta kalan olimpiyatların salgın şartlarında düzenlenmesine yönelik şüpheleri artırdı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 59,7'si ülke geneli artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi gerektiğine inanıyor. Olimpiyatların yurt içinden seyircili düzenlenmesine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 25,2'si turnuvanın seyircisiz, yüzde 12,6'sı ise kısıtlı sayıda izleyici ile gerçekleştirilmesi gerektiği cevabını verdi. Deniz aşırı misafir seyirci kabul edilmeyeceğine yönelik Organizasyon Komitesi kararına rağmen, ankete katılanların yüzde 87,7'si turnuva sebebiyle ülkeye giriş yapacak sporcu ve ulusal takım üyelerinin virüsü Japonya'da yayabileceğinden endişe ediyor. Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

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