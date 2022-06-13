"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Pirlo: Fatih Karagümrük'ün hedefleri ilgimi çekti

13 Haziran 2022, Pazartesi 17:00
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile resmi sözleşme imzaladı.

Hotel Raffles İstanbul'da düzenlenen ve Fatih Karagümrük Kulübü İkinci Başkanı Serkan Hurma'nın da katıldığı törende İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, kendisini bir yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan Serkan Hurma, Fatih Karagümrük'te 4 yıl önce yönetime geçtiklerinde Avrupa kupalarına katılmayı ve bunu düzenli bir şekilde yapmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefimiz için çok yardım edeceğini düşündüğümüz Andrea Pirlo ile anlaştık. Pirlo zaten dünyaca kabul görmüş bir marka. Böyle bir hocayla çalışacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi

Hedefleri doğrultusunda sürekli çalıştıklarını vurgulayan Hurma, "Takımı her zaman daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda yeni bir hoca arayışı içindeyken, İtalya'da kurduğumuz güçlü bağlantılardan çeşitli bilgiler aldık. Juventus'taki ilişkilerimiz bize böyle bir fikrin oluşabileceğini söylediler. Herkes gibi biz de Pirlo ile çalışmayı çok istedik. Yaklaşık 10-15 gün önce ilk teması sağladık. Çok hızlı bir şekilde gelişti ve bugün buraya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Pirlo ile bir yıllık sözleşme imzalamalarında özel bir sebebin olmadığını aktaran Hurma, "Görüşmemiz sonucunda iki taraf da böyle daha uygun olacağını düşündü. Taraflar birbirine güvendiği ve çalışmaktan keyif aldığı sürece birlikte olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Serkan Hurma, bu sezon iyi bir performans sergileyen futbolcuları Emre Mor'a birçok ülkeden ilgi olduğunu söyledi.

Pirlo: Takımın hedefleri ilgimi çekti

Andrea Pirlo da Fatih Karagümrük Kulübünün kendisine gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, "Umarım başarı dolu bir sezon olur." dedi.

Futbolu çok sevdiğini ve Süper Lig'i takip ettiğini anlatan Pirlo, "Bu takımda başka İtalyanların da oynadığını biliyordum. Birkaç hafta önce görüşmeler başladı. Buraya gelmek benim için önemliydi. Takımın hedefleri benim ilgimi çekti. Ben de benzer isteklere sahiptim ve bu noktada birleştik." diye konuştu.

Kariyeri boyunca çok önemli takımlarda forma giydiğini ve futbol dünyasında önemli ilişkilere sahip olduğunu anlatan Pirlo, gerektiği takdirde bu ilişkilerini kullanacağını dile getirdi.

Andrea Pirlo, futbolu yakından takip ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İtalya'da oynayan çok Türk oyuncu var, onları da takip ediyorum. Türkiye'ye gelen İtalyan teknik adamları da takip ediyordum. O yüzden buraya gelmek ilgimi çekiyordu. Başka takım oyuncuları hakkında konuşmak hoşuma gitmiyor, takımımdaki oyuncuları tanımak istiyorum. Göreve başlamak için sabırsızlanıyorum. Kazanmak için iyi oynamak lazım. Ben de elimden geldiği kadar bunu yapacağım."

Türkiye'de kendisi için kullanılan "Başbakan" lakabını ilk kez duyduğunu dile getiren Pirlo, başka takımların da kendisine ilgi gösterdiğini belirterek, "Şu anda burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim kendi yöntemlerim var. Oyunculara göre ne gerekiyorsa yapacağız. Transfer için çalışma yapmaya vaktimiz var. Buna bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Fatih Terim'e karşı çok iyi hislerim var"

Adrea Pirlo, Milan'da oynarken bir süre teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim hakkında biyografi kitabında yazdığı eleştirilere yönelik soruyu da yanıtladı.

Kitapta tam olarak ne yazdığını hatırlamadığını aktaran Pirlo, "Çünkü üstünden çok sene geçti. Türkiye'de böyle bir şeyden bahsettiler ama belki tercüme edilirken farklı yansıtıldı. Sadece iki ay birlikte çalıştık. Ona karşı çok iyi hislerim var." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'nin protokolü değiştirme girişimine AB'den sert tepki

    'İsrail'in hukuka uymasını sağlamak için yeni yollar aranmalı'

    Daha da fakirleştik... Kur arttıkça milli gelir azalıyor

    İsveç Başbakanı: Türkiye'nin endişelerini çözmeye çalışıyoruz

    ABD'de sıcaklık alarmı: 100 milyon kişi etkilenecek

    6’lı masadan yeni rapor

    Sonbaharda seçim olur

    'Uluslararası hukuk ve kararları ihlal eden düşman İsrail'in tehditlerini kabul etmiyoruz'

    Kurbanlık satışları azaldı

    Sel, dolu, hortum

    Sosyal medya kullanıcıları 70 milyonu aştı

    Böyle kriz görmedim

    Süte zam etikete yüzde 40 yansıdı

    Müküs Çayı'nda kaybolan Eyüp Güneş'i arama çalışması devam ediyor

    Yüksek Hızlı Tren’e 4. zam

    ABD'de salgın sebebiyle 1 milyon 11 bin 277 kişi öldü

    Ankara'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

    Demokrasi ve hukuk olmadan ekonomi kurtulmaz

    Macron: Fransa ve Avrupa'nın 'savaş ekonomisi' vaziyetine girdi

    Biden: Zelenskiy, Amerikan istihbaratını duymak istemedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî ve HDP’liler
    Ahmet BATTAL

    Koşan marşa karşı duran marş
    Genel

    Daha da fakirleştik... Kur arttıkça milli gelir azalıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Biz yaptık” kara propagandası
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberi (asm) uyaran sûre: Abese Sûresi
    Risale-i Nur'dan

    Mübarek nisâ taifesi, fıtraten yüksek ahlâka menşe
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    Haliddin Başaran Ağabey
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hatay’ın zamanla değişen statüsü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.