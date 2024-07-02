Portekiz, çeyrek final biletini penaltılarla aldı

Portekiz Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovenya'yı seri penaltılarda eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te Portekiz, Frankfurt Arena'da Slovenya ile karşılaştı.

Mücadeleye iyi başlayan Portekiz, topu ayağında tutsa da ileri uçtaki Cristiano Ronaldo'yu topla buluşturmayınca net pozisyonlar üretemedi. Maçın 20. dakikasından sonra topa sahip olmaya başlayan Slovenya da meşin yuvarlağı ceza sahasına taşımakta zorlandı. Devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda iyi savunma yapan Slovenya, Portekiz'in pozisyona girmesine engel oldu. Slovenya kalecisi Oblak, Ronaldo'nun frikikten denemelerine ve son anlarda ceza sahası içinde çıkardığı şutta kalesinde gole izin vermedi. Mücadelenin normal süresi 0-0 sona erince uzatmalara geçildi.

Uzatma bölümünde Slovenya kalecisi Jan Oblak, Ronaldo'nun penaltısında, Portekiz file bekçisi Diogo Costa ise Benjamin Sesko'nun karşı karşıya şutunda gole izin vermedi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışları başladı.

Slovenya'da penaltıları sırasıyla Ilicic, Balkovec ve Verbic kullandı. Kaleci Diogo Costa üç oyuncuya da gol izni vermedi. Portekiz adına penaltıları kullanan Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva fileleri havalandırdı.

Seri penaltıları 3-0 kazanan Portekiz, adını çeyrek finale yazdırdı.

Rakip Fransa

Portekiz, çeyrek finalde Fransa ile eşleşti.

Zor da olsa Slovenya'yı geçen Ronaldolu Portekiz, Belçika'yı eleyen Fransa'nın rakibi oldu.

İki takım, 5 Temmuz Cuma günü Hamburg'da yarı finalist olmak için mücadele edecek.

Uzatmada penaltı kaçıran Ronaldo gözyaşlarına engel olamadı

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, 105. dakikada kaçırdığı penaltının ardından büyük üzüntü yaşadı.

İlk uzatma devresinin sonlarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Ronaldo'nun vuruşunda kaleci Jan Oblak gol izin vermedi.

Ronaldo, devre arasında kaçırdığı penaltının etkisiyle gözyaşlarına engel olamadı. Duygusal anlar yaşayan yıldız futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.

Seri penaltılarda ilk atışı kullanan ve gole çeviren Ronaldo, taraftarlarından özür diledi.

Oblak kalesinde devleşti

Slovenya'nın tecrübeli file bekçisi Jan Oblak, performansıyla maçı penaltılara götüren isim oldu.

Müsabakanın 105. dakikasında Ronaldo'nun penaltısında gole izin vermeyen Oblak, maç içinde de birçok kurtarışa imza attı.

Sahne sırası Portekiz kalecisi Costa'da

Kalecisi Diogo Costa, Portekiz'e çeyrek finali getirdi.

Karşılaşmanın 115. dakikasında Benjamin Sesko, kaleci Costa ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcunun vuruşunda zamanında kalesinden çıkan ve açıyı iyi kapatan Costa gole izin vermedi.

Costa, seri penaltı atışlarında da sırasıyla Ilicic, Balkovec ve Verbic'in vuruşlarında topu kurtardı. UEFA tarafından maçın oyuncusu seçilen 24 yaşındaki file bekçisi, ülkesini çeyrek finale taşıyan isim oldu.

Slovenya Teknik Direktörü Kek atıldı

Slovenya Teknik Direktörü Matjaz Kek, kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 105+1. dakikasında itirazlarından dolayı İtalyan hakem Daniele Orsato, Sloven teknik adamı oyundan ihraç etti.

Kek, müsabakanın kalan bölümünü tribünden takip etti.

Portekiz 8. kez çeyrek finalde

Portekiz Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihinde 8. kez çeyrek finale çıktı.

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonunda 9. kez mücadele eden Portekiz, bunların biri hariç tamamında çeyrek finali gördü.

Portekiz, turnuvada daha önce birer kez şampiyonluk ve ikincilik, 3 kez yarı final, birer kez de çeyrek final ve son 16 turunda mücadele etti.

Slovenya, galibiyetle yine tanışamadı

Slovenya Milli Takımı, Avrupa şampiyonası finallerinde henüz galibiyetle tanışamadı.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti.

EURO 2024'te 3 grup maçını da beraberlikle tamamlayan Slovenya, son 16 turunda Portekiz'e penaltılarla yenilerek elendi.

Balkovec, ilk 11'de forma giydi

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Jure Balkovec, Slovenya'da maça ilk 11'de başladı.

Geçen sezonu Alanyaspor'da geçiren Sloven futbolcu, sol bek Erik Janza'nın yokluğunda formayı sırtına geçirdi.

Gruptaki İngiltere müsabakasında 1 dakika süre bulan Balkovec, Portekiz mücadelesinde 120 dakika sahada kaldı. Sloven futbolcu, seri penaltı atışlarında kaleci Diogo Costa'yı geçemedi.