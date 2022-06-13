Potada şampiyon Fenerbahçe oldu

Basketbol Süper Ligi play-off finalinin dördüncü maçında AE'yi 92-80 yenerek seriyi 3-1'e getiren Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu.

Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 11-7 üstün geçti. Son bölümde Guduric'in serbest atışlarıyla farkı çift hanelere (10-21) taşıyan sarı-lacivertliler, çeyreği 24-12 önde kapattı. İkinci çeyreğe de etkili başlayan sarı-lacivertliler, 11. dakikada Şehmus Hazer'in basketiyle farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 12-28. Savunma sertliğini artıran AE, 15. dakikada Larkin'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı tek hanelere çekti: 24-33. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-35 üstün gitti. İkinci yarıya etkili başlayan AE, Singleton'ın 22. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 42-43. Vesely ve Henry'nin basketleriyle toparlanan Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 55-50 önde geçti. Melih Mahmutoğlu'nun 27. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı yeniden çift hanelere (50-61) yükselten Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-61 önde girdi. Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 33. dakikada Booker'ın basketiyle farkı 14 sayıya çıkardı: 65-79. Üstün oyununu sürdüren ve 36. dakikada farkı 19 sayıya (68-87) kadar taşıyan sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü müsabakada parkeden 92-80 galip ayrıldı. Karşılaşmayı, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da izledi. Ayrıca Avrupa Ligi CEO'su Jordi Bertomeu, müsabakayı AE Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ile takip etti. Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı Müsabakanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi. Basketbol Süper Ligi'nde 10. kez zirvede yer alan Fenerbahçe'de kaptan Melih Mahmutoğlu'na şampiyonluk kupasını, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti. MVP ödülü Vesely'nin Fenerbahçe Beko'nun Çek oyuncusu Jan Vesely, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü. Vesely, final serisinde oynadığı basketbolla takımına büyük katkı vererek şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı. AA

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