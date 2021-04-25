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26 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Rıza'nın tek eksiği kaldı

25 Nisan 2021, Pazar 17:00
POLONYA’DA 130 KİLO FİNALİNDE 10. DEFA AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN MİLLİ GÜREŞÇİMİZ RIZA KAYAALP, “TEK EKSİĞİM OLİMPİYAT ALTIN MADALYASI. BU ŞAMPİYONLUK, BENİM İÇİN BÜYÜK MORAL OLDU” DEDİ.

Mİllİ güreşçi Rıza Kayaalp, 10. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenerek altın madalya elde etti. Rıza, yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun, 10. kez Avrupa şampiyonluğumu ülkeme, halkıma yaşatmak nasip oldu." dedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu bir sürecin yaşandığına işaret eden Rıza, "Zor bir yıl geçirdik. Ardından çalışıp, formumuzu tekrar bulup, önemli rakiplerle güreşip 11. final ve 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etmek kolay olmadı. Ama şükürler olsun içimizdeki kazanma arzusu sayesinde bunu başardık." diye konuştu. Tek eksiğinin olimpiyat altın madalyası olduğunu dile getiren Rıza, "Bu şampiyonluk, benim için de büyük moral oldu. Olimpiyat yolunda emin adımlarla, eksiklerimi gidererek çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Rıza Kayaalp, elde ettiği 10. Avrupa şampiyonluğuyla ilgili şunları kaydetti: "İlk gün rakiplerimi kolay geçtim. Ukraynalı ve Rumen rakiplerimi sayı tuşuyla, yarı finalde Alman rakibimi tuşla yenerek finale kaldım. Finalin bir gün sonra olması benim için biraz daha zorlayıcı oluyor. Çünkü yorgunluk bir gün sonra çıkıyor ama finalde de zorlu mücadelenin ardından bu şampiyonluğu ülkeme kazandırmış oldum."

 

YOZGAT’DA BABA EVİNDE BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan ve 10. Avrupa şampiyonluğuna uzanan Rıza Kayaalp'in başarısı, Yozgat'taki aile evinde sevinçle karşılandı. Final maçını izleyen Baba Kelami Kayaalp, Anne Sevgi Kayaalp ve Ağabeyi Serdar Kayaalp maçı heyecanla takip etti.

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