Rizespor İsmail Kartal'la anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İsmail Kartal ile prensipte anlaştı.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Okan Buruk ile sözleşme yenilenmemesinin ardından teknik direktör arayışlarına başladıklarını belirtti. İsmail Kartal ile prensipte anlaştıklarını kaydeden Bakır, "Hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Bakır, transfer politikaları ve yeni yol haritası görüşmelerinin İsmail Kartal ile sürdüğünü, imza törenin ise Ramazan Bayramı'ndan sonra planlandığını bildirdi. AA

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