Ronaldo, İtalya'da 2 yılda 50 gol barajını aştı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) lider Juventus, konuk ettiği Lazio'yu 2-1 yendi.

Juventus’un golleri 51 ve 54. dakikada 54 dakikada Cristiano Ronaldo’dan geldi. Lazio’nun tek golünü 83. dakikada Immobile attı. Bu sonuçla Juventus, puanını 80'e yükselterek, ligde liderliğini sürdürdü. Ligin bitimine 4 hafta kala Juventus, en yakın rakibi Inter ile puan farkını 8'e çıkartarak, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Bu arada, ağır sakatlıktan yeni çıkan Merih Demiral, Juventus'un maç kadrosunda yer alsa da görev almadı. Ligde haftanın en önemli maçı, bu sezon en çok gol atan iki golcünün de düellosuna sahne oldu. Juventus’un Portekizli yıldızı Ronaldo, attığı 2 golle takımının galibiyetinde büyük rol oynarken, gol krallığı yarışında da 30 golle zirvede yer aldı. Cristiano Ronaldo ayrıca, attığı ilk golle, 2018'den beri oynadığı Serie A’da da 50 gol atma başarısı göstermiş oldu. Bu maçla toplam gol sayısını 51'e yükselten Ronaldo, Serie A'da 61 maçta bu başarıyı yakaladı. Ronaldo ile beraber, Serie A’da bu sezon gol krallığı mücadelesi veren İtalyan Ciro Immobile de Juventus'a attığı penaltı golüyle 30 gole ulaştı ve İtalyan liginde bir sezonda 30 gol atan 5'inci İtalyan oyuncu olmayı başardı. Immobile ve Ronaldo, 30'ar golle gol krallığı yarışının da zirvesinde yer alıyor.