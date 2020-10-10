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10 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Rusya deplasmanında hedef 3 puan

10 Ekim 2020, Cumartesi 12:20
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında yarın deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, üçüncü maçlar öncesinde Rusya 6 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 3 puana sahip. Grupta Türkiye ve Sırbistan'ın ise birer puanı bulunuyor.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Türkiye ve Rusya 7. randevuda

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 6 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 6 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü. 

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında 14 Ekim 2018'de Soçi'de karşı karşıya geldi.

Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

582. maç

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçıyla 582. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 309'u resmi, 272'si özel 581 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 137 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 249'u deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 766 gol attı, kalesinde 827 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 581 karşılaşmanın 500'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 66. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanacak maçla ay-yıldızlı ekibin başındaki 66. karşılaşmasına çıkacak. 

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 46'sı resmi, 19'u özel 65 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 65 maçta, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 97 gol attı, kalesinde 58 gole engel olamadı.

AA

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