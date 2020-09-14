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14 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Salgın süreci Trabzonspor'a yaramadı

14 Eylül 2020, Pazartesi 15:00
Trabzonspor, seyirci desteğinden yoksun olarak oynadığı sahasındaki son 5 karşılaşmanın 2'sinden mağlubiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'un, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde sahasında seyirci desteğinden yoksun olarak oynadığı maçlardaki galibiyet özlemi devam etti.

En son geçen sezonun 24. haftasında 29 Şubat'ta oynadığı karşılaşmada evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde iç sahada hiç galip gelemedi.

Geçen sezon özellikle sahasında kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyerek ligi ikinci sırada bitiren Karadeniz ekibi, 198 gündür Medical Park'ta 3 puan sevinci yaşayamıyor.

5 maçta 3 puan

Trabzonspor, salgın sürecinde sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 puan çıkarırken 12 puan kaybetti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 kez sahadan beraberlikle ayrılırken 2 maçta da mağlup oldu.

Son 5 karşılaşma

Trabzonspor, salgın sürecinde ilk olarak geçen sezon şampiyonluğu kaptırdığı rakibi Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra MKE Ankaragücü karşısında aynı skorla sahadan ayrılan Karadeniz ekibi, Fraport TAV Antalyaspor ile de 2-2 berabere kaldı.

Evinde İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon da ilk maçta sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenildi.

Trabzonspor, sahasında oynadığı son 5 maçta 11 gol yerken 8 gol attı.

AA

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