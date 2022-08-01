Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçları, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü, toplam 10 maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.00 Sheriff (Moldova)-Viktoria Plzen (Çekya) 20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 21.00 Monaco (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda) 21.45 St. Gilloise (Belçika)-Rangers (İskoçya) 22.00 Benfica (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka) 3 Ağustos Çarşamba: 19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Ferencvaros (Macaristan) 19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zalgiris (Litvanya) 20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) 21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Sturm Graz (Avusturya) 21.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Pyunik (Ermenistan) AA

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