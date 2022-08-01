Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçları, yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü, toplam 10 maç oynanacak.
Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Sheriff (Moldova)-Viktoria Plzen (Çekya)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
21.00 Monaco (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)
21.45 St. Gilloise (Belçika)-Rangers (İskoçya)
22.00 Benfica (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka)
3 Ağustos Çarşamba:
19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Ferencvaros (Macaristan)
19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zalgiris (Litvanya)
20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Sturm Graz (Avusturya)
21.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Pyunik (Ermenistan)
AA