Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turu rövanşında 9 karşılaşma oynandı.

PSV, Olympiakos, Sheriff, Cluj, Midtjylland, Ludogorets, Young Boys, Sparta Prag ve Kızılyıldız takımları tur atladı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Galatasaray - PSV (Hollanda): 1-5, 1-2 Neftçi (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1 Sheriff (Moldova) - Alashkert (Ermenistan): 1-0, 3-1 Cluj (Romanya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1, 2-0 Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1, 2-1 (uzatmalarda) Ludogorets (Bulgaristan) - Mura (Slovenya): 0-0, 3-1 Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0, 3-2 Sparta Prag (Çekya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-2, 2-0 Kızılyıldız (Sırbistan) - Kairat (Kazakistan): 1-2, 5-0 AA

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