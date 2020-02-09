"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

Sergen Yalçın Beşiktaş'a iyi geldi

09 Şubat 2020, Pazar 13:00
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın görev aldığı ilk 2 maçta kazanarak zirve için umutlandı. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 5 maç sonra Yalçın'ın teknik direktörlüğünde üst üste kazandı.

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı evinde 3-0 yenen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk iki maçında camianın beklentilerini karşıladı.

Yalçın, sezon başından beri takımın başında görmek isteyen taraftarları da elde edilen galibiyetlerle mutlu etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maç kazanan Beşiktaş, topladığı 6 puanla zirve yarışında yeniden umutlandı.

Siyah-beyazlı takım, Yalçın'ın saha kenarında olduğu ilk maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken Gaziantep FK'ya da evinde 3-0 üstünlük sağladı.

5 maç sonra üst üste kazandı

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Yalçın yönetiminde 5 maç sonra üst üste kazanmayı bildi.

Ligin ilk yarısında 9. haftada Galatasaray ile başlayan 6 maçlık seri 14. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasına kadar sürdü.

Siyah-beyazlı takım, Kasımpaşa galibiyetinin ardından büyük bir düşüş yaşadı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetlerinin ardından ilk yarıyı Gençlerbirliği galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş, Avcı yönetiminde ikinci yarıya da kötü başlangıç yaptı ve Demir Grup Sivasspor ile Göztepe'ye yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın ardından göreve getirilen Sergen Yalçın yönetiminde üst üste kazanmayı başardı.

Deplasmanda ve içerideki kötü gidiş sonlandı

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde deplasmandaki ve içerideki kötü gidişi de sonlandırdı.

Yalçın öncesinde deplasmanda üst üste 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, geçen hafta Çaykur Rizespor'a üstünlük kurdu.

Sergen Yalçın öncesindeki son 3 maçın birini kazanıp 2'sinden mağlup ayrılan Beşiktaş, yine Yalçın'ın ilk kez Vodafone Park'a çıktığı maçta Gaziantep FK'yı net bir skorla yendi.

8 maç sonra gol yemedi

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 8 lig maçının ardından gol yememe başarısı gösterdi.

Avcı döneminde 13. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçıyla başlayan seri sırasında Beşiktaş; Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile Çaykur Rizespor'dan gol yedi. Siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK maçıyla bunu sonlandırmayı başardı. 

Averajını da düzeltmeye başladı

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde averajını da düzeltmeye başladı.

Ligin 19. haftasında Göztepe'ye 2-1 yenilen siyah-beyazlı takım, son 2 maçta fileleri 5 kez havalandırıp kalesinde bir gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 2 haftada averajını artı 3'ten artı 7'ye çıkardı.

Burak Yılmaz, Lens ve Boateng'e olumlu etki 

Beşiktaş'ın futbolcuları Burak Yılmaz, Jeremain Lens ve Kevin-Prince Boateng ise Yalçın'ın teknik direktörlüğünde ilkleri yaşadı.

Son haftaların formda futbolcusu Burak, Gaziantep FK karşısında penaltıdan golünü attı. Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından 21. haftadaki maçta da gol atan deneyimli oyuncu, bu sezon ligde Yalçın dönenminde üst üste 3 maçta gol kaydetti.

Sakatlığının ardından oynamaya başlayan Lens ise Süper Lig'deki uzun gol hasretini Yalçın'ın görev vermesiyle sona erdirdi.

Ligdeki son golünü 7 Ekim 2018'de Konyaspor ile oynanan maçta kaydeden Hollandalı futbolcu, 488 gün sonra fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kevin-Prince Boateng ise Sergen Yalçın'ın fırsat vermesiyle 167 gün sonra gole imza attı.

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiraladığı Ganalı futbolcu, Seria A'da takımının Napoli ile 24 Ağustos 2019'da oynadığı gol kaydetmişti. Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk çıktığı maçta Gaziantep FK filelerini havalandırdı.

AA

Okunma Sayısı: 66
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Pakdemirli'den 'düz paket uygulaması' açıklaması

    Doğu'da 2 bin 7 yerleşim birimine ulaşılamıyor

    Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

    Bahçesaray'da arama çalışmaları başlatılamadı

    Ankara adeta dondu!

    Bolu Dağı'nı kullanacaklar dikkat!

    "Bundan başka bir haritayla hiçbir şekilde ilişkiye geçmeyiz"

    Erdoğan: Kudüs kırmızı çizgimiz

    Koronavirüs salgınında ölü sayısı 812’e çıktı

    İşte milletin hali

    Suriye’de demokrasiye engel olundu

    Demokratlar: Planı reddediyoruz

    Dünya Sağlık Örgütü Çin'e sağlık ekibi gönderecek

    En çok ziyaret Ayasofya Camiine

    Depremzedeler vagonlara sığındı

    Kanser tedavisinde yeni umut

    Kuveyt Parlamento Başkanı, Trump'ın planını çöpe attı

    Libya'da taraflar 'ateşkes devam etsin' dedi

    İran: Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuğa hazırız

    BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’ta da aynı “ceza”yı almıştık
    Ahmet BATTAL

    Hutbede Kudüs, Sözcü’de Kuddüs!
    Genel

    İşte milletin hali
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Siyasetin değil, asrın imamına uyarız
    Risale-i Nur'dan

    Allah birdir; başka şeylere müracaat edip yorulma
    Faruk ÇAKIR

    Bu tablo bize yakışıyor mu?
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmede helâl arayışları (5)
    Abdurrahman AYDIN

    Yedi sema ve kıyamet
    Mahmut C. Çakır

    Kıyamet haberleri doğru mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.