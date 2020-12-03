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3 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Sivasspor, Villarreal'i ağırlayacak

03 Aralık 2020, Perşembe 17:00
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Villarreal'i ağırlayacak kırmızı-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 12 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 13. maçına çıkacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak. Mücadelede Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak.

Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Grubun diğer maçında ise Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak. 

Villarreal 10 puanla lider

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilip, Karabağ'ı iki maçta da 2-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Villarreal maçını kazanarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Grubun iddialı ekiplerinden Villarreal ise 4 haftada topladığı 10 puanla ilk sırada yer alıyor.

Avrupa'da 12 maçta 4 galibiyet

Avrupa kupalarında daha önce 12 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 7 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 27 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşarken, dört kez fileleri havalandıran Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.

Avrupa maçlarında toplam 10 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Kone (2), Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare, Max Gradel ve Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

Sivasspor'un Avrupa karnesi 

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı.

AA

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