Son dakikada kazandı: Galatasaray'dan Rize’den 3 puanla döndü

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray karşılaşması 3-2 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

5. dakikada Galatasaray öne geçmeyi başardı. Feghouli'nin sağdan ceza sahasına ortasında Holmen'in uzaklaştırmak istediği top Mohamed'in önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasının gerisinde kontrol edip vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1.

10. dakikada Berkan Kutlu'nun sol taraftan ceza yayı üzerine kat ettikten sonra sol ayağı ile vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada ev sahibi ekip ilk isabetli şutunda beraberliği yakaladı. Galatasaray defansında Berkan Kutlu'nun hatasında topu kapan Umar, ceza sahası sağında Sabo'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun altı pas içerisine ortasında, Pohjanpalo boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

25. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Soldan Boldrin'in kullandığı kornerde, Sabo topu ön direkte kafa ile arkaya aşırdı. Selim Ay'ın arka direkte kafa vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top bir kez daha filelere gitti: 2-1.

45+5. dakikada Van Aanholt'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, savunmadan seken top Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Gökhan Akkan uzanarak filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ceza sahası içerisine ortasına Mohamed'in ön direkte plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

56. dakikada Pohjanpalo'nun yaklaşık 30 metreden kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda sağ ayağı ile sert şutunda, kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.

60. dakikada Feghouli'nin ceza sahası içine ara pasında Halil Dervişoğlu'nun Selim Ay'dan kurtulduktan sonra kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya vuruşunda, top yandan auta çıktı.

75. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sol taraftan Ömer Bayram'ın ceza sahası içerisine ortasında, Muhamed boş pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-2.

78. dakikada sol taraftan Cemali Sertel'in uzun taç atışında Dokovic'in arkaya çevirdiği topa Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda, kaleci Muslera çizgi üzerinde ayağı ile meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

87. dakikada Çaykur Rizespor penaltı vuruşundan faydayanamadı. Kazanılan penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

90+9. dakikada Phiri'nin ara pasında ceza sahası içerisine giren Pohjanpalo'nun vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere çeldi.

90+11. dakikada Diagne'nin sağdan ceza sahsı içerisine ortasında, arka direkte Morutan topu boş kaleye gönderdi: 2-3.

Karşılaşma, sarı kırmızlıların 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Fatih Terim: Kırılma noktası bugün galibiyet

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, takımın olumlu yönde etkilenmesi için önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

​​​​​​​Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bir müsabakada olabilecek her türlü kötü şans veya sıkıntının başlarına geldiğini belirtti.

Hakemin maçın önüne geçmesini istemediğini ifade eden Terim, "Topu kaptırdık penaltı oldu, şu oldu, bu oldu... Ben böyle karakter koyan takımın kazanması sonrası başka şeylerin maçın önüne geçmesini istemem." dedi.

Olimpik Marsilya maçının ardından 72 saat sonra bu karşılaşmaya çıktıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Cumartesi bir idman yaptık, pazar günü gerilimi yüksek bir maç oynadık. Çaykur Rizespor, Hamza (Hamzaoğlu) hoca ile birlikte daha diri bir takım olmuş. 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermek önemli." diye konuştu.

Galatasaray olarak güçlü ve kuvvetli set oyunu oynamaları gerektiğini aktaran Terim, şöyle devam etti:

"Formasyonda değişim yapacağımızı söylemiştik. Bana göre mükemmel şekilde oyunu domine ettik, çok iyi başladık. Kalemize gelmezlerken yine gol yedik. İlk 15-20 dakika sezonun en iyi başlangıcını yaptık. Kalemize rakip yaklaşmazken, Mustafa (Mohamed) ve diğerleri ikinci golü kaçırırken, maalesef 1-1 duruma geldik. Bence bugünkü rotasyonlu kadro seti en iyi şekilde oynamıştır. Çok doğru olduğunu gördük. Pas istasyonlarımız çok doğruydu."

"Bugün çok memnun kaldım"

Feghouli ve Babel'in iyi oynadığını kaydeden Terim, "Üçüncü bölgede daha mükemmel, dominant oynadığımız maça rağmen geri düştük. Bugün diğer maçlara oranla daha başarılıydık. Babel ve Feghouli topla buluştuklarında içeri kat ederek hücum sürekliliği sağladı. Kaptırdığımız yerde kontra presle kazandık. Üç gün önce Marsilya maçı oynamış bir takımın görüntüsü yoktu. İki takım herkese güzel bir maç seyrettirdi. Bugün çok memnun kaldım. Çünkü 10 kişi ile ortaya karakter koymak, kazanmak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Golcülerin 7-8 maç suskun olmasına değinen Terim, "Morutan bugün belki tarihi bir gol attı ama bu golü atmasındaki en büyük etken Diagne, ona 'Al da at.' dedi. Halil, Mohamed ve Diagne'den memnunum. Yorulduğu için çıkardım. İyi ki çıkarmışım. Sette Mustafa Mohamed bize yardımcı oldu. Defans arkası koşuları iyiydi. Artı görevi olan iki golü atması bizi çok mutlu etti. Diagne, Mohamed, Halil bizi mutlu etti. Belki ikisi birlikte oynayacak." şeklinde konuştu.

Havanın yağmurlu ve sahanın kaygan olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Israrla, inatla seti oynamaya devam ettik. Bu bizim pozisyonlar bulmamızı sağladı. Pas oyunu ile yarattığımız bir çok pozisyon var. Bunları çok harcadık. Şanssızlık diyemeyeceğim, harcadık. Bireysel bir hata ile penaltı oldu ve kırmızı kart. Orada yürekli davrandık. Büyük takım gibi bize yakışır şekilde maçı alma reaksiyonunu gösterdik ve maçı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, milli maç arasında Tuzlaspor ve İstanbulspor ile iki hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.

Boey'in sakatlığı olduğunu ve riske girmek istemediklerini belirten Terim, Arda Turan ile Barış Alper Yılmaz milli arada döneceğine inandığını aktardı.

"Kırılma noktası bugün galibiyet"

Çok değerli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Terim, şöyle devam etti:

"Kırılma noktası bugün galibiyet. Bir takımın psikolojik olarak etkilenmesi için mükemmel bir galibiyet oldu. Psikoloji için önemli. Bize sıkıntılar yaşattı. Gittik geldik. Üzüldük. Takımın psikolojisi adına üçüncü gol ve galibiyet önemli oldu. Bizim için güven, tekrardan dönebilme, galibiyet sürekliliği.... Maçtan önce yukarıdaki herkes kazanmış. Bu maçları oynamak kolay değil. Marsilya'da üç gün önce büyük maçtan çıkmışız. Fiziki, mental yorgunluk hepsi... Galibiyet takımın psikolojisi adına önemliydi."

Muslera'nın performansının kendisini mutlu ettiğini anlatan Terim, "Muslera, müthiş. Bugün tam eski Muslera gibi günlerine döndü. Takım kaptanı gibi. Nelsson'u neredeyse hiç dinlendirmedik. Aslan gibi devam etti. Yedlin ile Alpaslan'a görev verdik. O da gereğini yaptı. Benim isteğim milli aradan herkesin sağlıklı dönemsi. Biz güçlü set oynamaya devam edeceğiz. Biraz daha rakibi rahatsız etmeye, temaslı oynamaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Hakemle ilgili konuşamayacağını da vurgulayan Terim, "Her gün bir şeyler oluyor. Dün, bugün var. Perşembe gününden itibaren yollarda, değişik hava şartlarında uğraşan bir Galatasaray'ın, bugün 10 kişi ile gösterdiği karakter, kazanmayı bilmesi... Açıkçası başka şeylerin bunun önüne geçmesini istemiyorum. Bu konuları bir gün hep birlikte hakikaten konuşalım." diyerek sözlerini tamamladı.

Hamza Hamzaoğlu: Sonunda inşallah suyun yüzüne çıkacağız

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza, "Hakemlerimizin kafasında başka hesaplar olmaması gerekir. Net olmalılar. Her maçta takım ayırmaksızın, skora bakmaksızın karar vermeleri gerekiyor." dedi.

Hamzaoğlu, mücadele ve oyun anlamında iyi olduklarını belirtti.

Sahada ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik ettiğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Bu mücadelenin hakkı en azından beraberlik olmalıydı. Son dakikada yediğimiz golden önce bize göre Alberk'e yapılan faul, daha sonra Boyd'a yapılan çekme var. Ali Palabıyık kaçırmış olsa bile bunlara VAR hakemlerinin dikkat etmesi gerekirdi. Mağlup olmak üzücü ama sevindirici olan taraf oyuncularımın ortaya koyduğu karakter, takım olma adına sahada verdikleri mücadele." diye konuştu.

Karşılaşmada penaltı atışından yararlanamayan Boldrin'den memnun olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, penaltıyı her oyuncunun kaçırabileceğini, önemli kısmın, oyuncuların sahada istek ve arzu ortaya koymaları olduğu vurguladı.

Hamzaoğlu, bir basın mensubun, hakemlerin yönetimine ilişkin sorduğu soruyu şöyle yanıtladı:

"Hakemler de sonuçta insan, onlar da hata yapacaklar. Biz antrenör olarak hata yapıyoruz, oyuncular da sahada hata yapıyor. Hakemlerimizin kafasında başka hesaplar olmaması gerekir. Net olmalılar. Her maçta takım ayırmaksızın, skora bakmaksızın karar vermeleri gerekiyor. Hakemleri baskı altına aldıkça, onların bu tavrı, düşünceleri devam edecek. Buna hep beraber karar vermemiz gerekiyor. Hakem hatası olur ama sadece kendi lehimize baskı yapmak bana göre doğru değil. Hataları konuştuk ama bundan ötesi zarar verir. Büyük takımlar kendi lehlerine olması için bu baskıyı kullanıyorlar. Bu da hakemleri olumsuz etkiliyor."

Çok karakterli oyunculara sahip olduklarının altını çizen Hamzaoğlu, "Devre arasına kadar her oyuncumuzdan faydalanacağız. Hepsi değerli. Bu arkadaşlarla zor durumların üstesinden geleceğiz. 8 hafta sonunda ligin dibindeyiz. Buradan yukarıya çıkmak zor. Uzun süre dipten nefessiz yüzeceğiz ama sonunda inşallah suyun yüzüne çıkacağız." şeklinde konuştu.