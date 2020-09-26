"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Son şampiyon üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı

26 Eylül 2020, Cumartesi 09:00
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, üçüncü haftada da kötü gidişine son veremedi.

Turuncu-lacivertli takım, 2020-2021 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı. Ligdeki ilk iki maçında Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, üçüncü haftada Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Roco ve 90. dakikasında Sabo'nun gollerine engel olamayan turuncu-lacivertliler, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ın ardından Fatih Karagümrük'e de aynı skorla mağlup olan Medipol Başakşehir, böylece 3. haftayı da puansız kapattı.

Üçüncü haftada da gol atamadı

Medipol Başakşehir, bu sezon ligdeki 3. maçında da gol sevinci yaşayamadı.

Oynadığı 3 müsabakada kalesinde 6 gol gören turuncu-lacivertliler, rakip fileleri havalandıramadı.

Ligde 7 sezon sonra peş peşe 3 mağlubiyet

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 7 sezon sonra üst üste 3 maçtan mağlup ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takım, ligde en son İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla mücadele ettiği 2012-2013 sezonunun 29, 30 ve 31. haftalarında yenilerek üst üste 3 maçtan puansız ayrılmıştı. İstanbul ekibi, söz konusu sezonda küme düşmüştü.

İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 82. dakikasında İrfan Can ile girdiği ikili mücadelede Sabo yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, milli oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

İrfan Can Kahveci, müsabakanın 69. dakikasında ilk sarı kartını görmüştü.

Fatih Karagümrük çıkışını sürdürdü

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, oynadığı 3 maçta sergilediği performansla dikkati çekti.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen kırmızı-siyahlı takım, ikinci maçında ise Gaziantep FK ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Üçüncü hafta müsabakasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fatih Karagümrük, puanını 7'ye çıkardı ve çıkışını devam ettirdi.

AA

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrika'daki vaka sayısı 1.5 milyona yaklaştı

    Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

    Ukrayna'da ölü sayısı 25'e yükseldi

    'Çin, son 3 yılda 8 bin 500 dini mekanı yok etti'

    İran 5,2 ile sallandı

    Cilo ve Sat Dağları 'milli park' ilan edildi

    Önce temel hak ve hürriyetler

    Koronavirüs mutasyona uğradı bulaşıcılığı arttı

    Sığınmacılar ‘kabul edilemez’ şartlarda yaşıyor

    Açlık sınırı 2 bin 448 lira

    Gıda israfına dur diyecekler

    Kaliteli eğitim için altyapı yeterli değil

    Tarihi yarımada depreme dayanıksız

    'Büyük depremin alıştırmalarını yaşıyoruz'

    ABD'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    Başakşehir, Hatayspor ve Galatasaray'ın ardından Karagümrük'e de yenildi

    Bakan Koca, salgına ilişkin son durumu değerlendirdi

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 73 kişi daha vefat etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Türkiye modeli” böyle mi olmalıydı?
    Ahmet BATTAL

    Biz çekiliyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Babalar ve oğullar
    Faruk ÇAKIR

    Almanya’da ezan kararı
    Genel

    Koronavirüs mutasyona uğradı bulaşıcılığı arttı
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun?
    Genel

    Amerika’da bir aile Müslüman oldu
    Ali FERŞADOĞLU

    Söz güzelleri
    Genel

    Önce temel hak ve hürriyetler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.