Son Süper Lig biletini Gazişehir Gaziantep kaptı

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Play-off yarı finalinde Adana Demirspor'u eleyen Hatayspor ile Osmanlıspor'u saf dışı bırakan Gazişehir Gaziantep, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 45. dakikada Gökhan Alsan'ın attığı golle Gazişehir Gaziantep 1-0 önde tamamladı. Hatayspor, 82. dakikada Mirkan Aydın'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve normal süre berabere tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmadığı müsabakada Gazişehir Gaziantep, penaltı atışları sonucunda Hatayspor'a 5-3 üstünlük sağlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon Denizlispor ile Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu. AA

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