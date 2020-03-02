Sturridge futboldan 4 ay men cezası aldı

İngiltere Futbol Federasyonu, Trabzonspor ile sözleşmesi feshedilen İngiliz forvet Daniel Sturridge'e bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay men cezası verdi.

İngiltere Futbol Federasyonu, Trabzonspor ile sözleşmesi feshedilen İngiliz forvet Daniel Sturridge'e bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay men cezası verdi. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen yıl aldığı iki haftalık cezaya yapılan itirazın yeniden değerlendirilmesi sonucu Sturridge'in futboldan men cezasının 4 aya çıkarıldığı bildirildi. Ayrıca 30 yaşındaki futbolcunun 75 bin sterlinlik para cezasının da 150 bin sterlin olarak güncellendiği belirtildi. Yasağın dünya çapında geçerli olduğu ifade edilirken iki haftalık cezasını geçen yıl çeken Sturridge'in 4 aylık men cezasını 17 Haziran'da tamamlayarak sahalara döneceği duyuruldu. AA

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