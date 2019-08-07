Süper Kupa da Galatasaray'ın oldu

Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

48. dakikada Bjarnason'un sol kanattan penaltı noktası üzerine gönderdiği topa iyi yükselen Burhan Eşer'in kafa vuruşunda kaleci Muslera ayaklarıyla tehlikeyi önledi. 54. dakikada Mariano'nun sağ taraftan ceza alanına yaptığı ortada, penaltı noktasına yakın bir bölgede iyi yükselen Babel'in kötü vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 80. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Selçuk İnan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 82. dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Belhanda'nın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci tehlikeyi önledi. 84. dakikada Kadir Keleş'in sol taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada iyi yükselen Vrsajevic'in kafa vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı. 90. dakikada Bjarnason'un son çizgiden ceza alanına çevirdiği topla buluşan Bertuğ Bayar'ın vuruşunda Nagatomo'ya çarpan top kornere çıktı. Müsabakayı, Galatasaray 1-0 kazandı AA

Okunma Sayısı: 147

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.