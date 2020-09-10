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10 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Süper Lig 47 günlük aranın ardından yarın başlıyor

10 Eylül 2020, Perşembe 20:51
Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 47 günlük aranın ardından yarın başlayacak

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğuyla 26 Temmuz 2020'de tamamlanan 2019-2020 sezonunun ardından Süper Lig'de, 63. sezonun perdesi Rize'de Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla açılacak.

Türkiye'nin 14 ilinden 21 takım, 248 gün sürecek toplam 420 maçlık periyotta, transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

Süper Lig, geçen sezon küme düşmenin kaldırılması ve Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fatih Karagümrük'ün yükselmesiyle yeni sezonda 21 takımla oynanacak.

14 ilden 21 takım

Süper Lig'in 63. sezonunda 14 ilden, 21 takım mücadele edecek.

Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir) yer alacak.

Ligde Ankara'dan MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Antalya'dan Antalyaspor ve Alanyaspor, Erzurum'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İzmir'den Göztepe, Kayseri'den Hes Kablo Kayserispor, Hatay'dan Atakaş Hatayspor, Konya'dan İttifak Holding Konyaspor, Malatya'dan Yeni Malatyaspor, Gaziantep'ten Gaziantep FK, Rize'den Çaykur Rizespor, Denizli'den Yukatel Denizlispor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon'dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.

İlk yarı 24 Ocak'ta, sezon 16 Mayıs'ta bitecek

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu yarın başlayıp 21. hafta maçlarıyla 24 Ocak 2021'de sona erecek.

Ligde ikinci devre 29 Ocak 2021'de oynanacak 22. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 16 Mayıs'ta tamamlanacak.

Sezonun ilk yarısı seyircisiz oynanacak

Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki müsabakalar seyircisiz oynanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun ilk devresindeki karşılaşmalarda futbolseverler tribünde yer alamayacak.

İlk kez 21 takımla oynanacak

Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezon 21 takımla yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun geride kalan sezon küme düşmeyi kaldırmasıyla ligi düşme hattında tamamlayan MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor, yeni sezonda da ligde yer alacak.

Süper Lig'de geride kalan 62 sezonun 31'i 18 takımla, 20'si 16 ekiple, 4'ü 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, biri de 22 takımla oynanmıştı.

Ligde 21 takımın yer almasından dolayı her haftayı bir takım maç yapmadan (Bay) geçecek.

9 haftanın maçları hafta içinde yapılacak

Süper Lig'de bu sezon 9 haftanın karşılaşmaları hafta içinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun planlamasına göre ligde 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içinde yapılacak.

Geçen sezon pandemi arası verildi

Süper Lig'e, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen sezon ara verildi.

Salgın sebebiyle lige, 21. haftadan ertelenen ve 17 Mart'ta oynanan Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından yaklaşık 3 ay ara verilmek zorunda kalındı.

Süper Lig'e 86 günlük aranın ardından 12 Haziran'da 27. hafta maçlarıyla tekrar devam edilirken, sezon 26 Temmuz'da sona erdi.

4 takım küme düşecek

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun sonunda 4 takım küme düşecek.

Ligi 18, 19, 20 ve 21. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

TFF 1. Lig'den 3 ekibin yükselmesiyle Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla oynanacak.

5 oyuncu değişikliği hakkı devam edecek

Süper Lig'in yeni sezonunda takımlar, maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkına sahip olacak.

Geçen sezona verilen aranın ardından uygulamaya geçirilen 5 oyuncu değiştirme hakkı, yeni sezonda da devam edecek.

Oyuncu değişiklikleri, oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasındaki değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecek.

İlk büyük maç ilk haftada 

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk büyük karşılaşması, ilk haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yapılacak.

Ligin ikinci haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Süper Lig'in üçüncü haftasında ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Beşinci haftada Trabzonspor-Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Ligde 6. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına sahne olacak. Dokuzuncu haftada ise Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Onuncu haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakası 14, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması ise 15. haftada oynanacak.

Ligde 19. hafta ise Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak.

Üst klasmanda 47 hakem

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun açıkladığı üst klasman hakem listesinde 47 isim yer alıyor.

Ligde yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'sinin FIFA kokartı bulunuyor.

Türkiye'nin en kariyerli hakemi ve ligde 344 müsabakayla en çok maç yöneten Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler FIFA kokartlı hakemler olarak maç yönetecek.

Teknik direktörlerin 5'i yabancı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 kulübün 10'u geçen sezonu tamamladığı teknik direktörlerle yoluna devam ederken, 11'i ise yeni teknik direktörlerle başarı arayacak.

Son şampiyon Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor'un yanı sıra ligin yeni ekipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörler yönetiminde sezonu açacak.

Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor ile ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.

Ligde mücadele edecek 21 takımın 16'sında teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 5 ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı. Trabzonspor İngiliz Eddie Newton, Gaziantep FK Rumen Marius Sumudica, Yukatel Denizlispor Hırvat Robert Prosinecki, Çaykur Rizespor Hırvat Stjepan Tomas, Gençlerbirliği de Türk vatandaşlığına geçen Brezilyalı Mert Nobre yönetiminde sezona başlayacak.

Maçlar 20 statta oynanacak

Süper Lig'de mücadele eden 21 takım, maçlarını 20 statta oynayacak.

Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün maçlarına Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak.

Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynayacağı Olimpiyat Stadı 76 bin 761 kişiyle en çok kapasiteli stat olarak öne çıkarken, Atakaş Hatayspor'un sezonun ilk yarısında maçlarını yapacağı Antakya Stadı 5 bin 583 kişiliyle en az kapasiteli stat durumunda.

Antakya Stadı'ndaki çalışmalar nedeniyle ligin ilk haftasındaki maçını Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda oynayacak Atakaş Hatayspor, sezonun ikinci yarısında yapımı süren 25 bin kişilik yeni stadına taşınmayı hedefliyor.

Yeni kurallar

Süper Lig'de yeni sezonda bazı yeni kurallar da uygulanacak.

Bu sezon uygulanacak öne çıkan yeni oyun kuralları şöyle:

- Penaltı atışı sırasında kalecinin ihlalde bulunması ve atışın tekrarı halinde kaleciye ilk ihlalde sadece uyarı yapılacak, sonraki ihlallerde ise kaleci sarı kartla cezalandırlacak.

- Penaltı atışlarında kalecinin ihlaline rağmen topun kaleye isabet etmemesi halinde kalecinin bu hareketi vuruşu kullanan oyuncuyu etkilememişse atış tekrarlanmayacak.

- Elle oynama ihlallerinde kolun üst sınırı, koltuk altı bölgesinin alt hizası olarak kabul edilecek.

- Kaleci kendi ceza sahası içerisinde elle oynama izni olmadığı halde topa elle müdahale ederse, rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilecek ama disiplin cezası uygulanmayacak. Ancak kalecinin, oyunun başlamasının ardından top bir başka oyuncuya değmeden topu tutması ve bu ihlalin umut vaat eden bir atağı durdurması halinde kaleci disiplin cezası alacak.

- Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından bir pozisyon sonrasında "açık ve bariz hata" ya da "gözden kaçan ciddi olay" olduğunun tespiti halinde bu bilgi hakeme iletilecek, hakem bu durumda bir inceleme başlatılıp başlatılmayacağına karar verecek.

Öte yandan Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklikle resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşecek. Bu durumda futbolcu ayrıca disiplin kurullarınca ceza almazsa, diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilecek.

Transferde son 25 gün

Süper Lig'de sezon yarın başlarken birinci transfer dönemi ise 25 gün sonra bitecek.

Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.

İlk haftanın programı

Süper Lig'de yarın başlayacak 2020-2021 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Olimpiyat)

20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

13 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Kalyon)

 

AA

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