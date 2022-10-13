"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Süper Lig'de 10. hafta maçları oynanacak

13 Ekim 2022, Perşembe 11:41
Süper Lig'in 10. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 20.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

AA

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada ve ABD'de yeni gündem: Biden'ın tehlikeli "nükleer" gafı

    'Mayınları temizlemek için 30 yıl ve 25 milyar dolar gerekiyor'

    Fransa’daki büyük greve nükleer santraller çalışanları da katıldı

    Eğitimde de hüsran

    Dünya Sağlık Örgütü: Dünya genelinde 70 binin üzerinde maymun çiçeği vakası var

    Musa Aydın’a da basın kartı verildi

    Pakistan'daki sel afetinde bilanço çok ağır

    Putin: Avrupa için Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir

    Kur’an’a saldırı cezasız kalmamalı

    Uzman Çavuş İbrahim Han şehit oldu

    Paris’te özel jetler mahsur kaldı

    Rusya’ya içerden eleştiri

    Fiyatlar baskılanıyor

    Güler misin ağlar mısın?

    İşsiz sayısı 7,3 milyonu geçiyor

    Rüşvet de, yoksulluk da, yolsuzluk da senin eserin

    Avrupa, işçi arıyor

    Kur riskine karşı en kırılgan ülke Türkiye

    Sansür kanununa siyah maskeyle tepki

    Çok fazla yara var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ülke bu hale nasıl geldi?
    Mikail YAPRAK

    Ölüm ve ayrılık
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya’nın siyasetlerle ilişkileri
    Genel

    Musa Aydın’a da basın kartı verildi
    Genel

    Eğitimde de hüsran
    Risale-i Nur'dan

    Halk Fırkasının millet karşısında ehemmiyetli bir vazifesi var
    Süleyman KÖSMENE

    Denizli Fuarı izlenimleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kur’an’a saldırı cezasız kalmamalı
    Cevher İLHAN

    Türkiye “yasaklar ülkesi” haline getiriliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.