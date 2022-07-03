Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun kura çekimi yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de fikstür çekimi yarın saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak. AA

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