Süper Lig'de 36. hafta yarın başlıyor

Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.
Fenerbahçe'nin maç yapmadan (bay) geçeceği haftada Galatasaray-Trabzonspor müsabakası, 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılacak açıklamaya göre, ligde 36. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor
19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş
21 Nisan Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor
19.00 Galatasaray-Trabzonspor
22 Nisan Perşembe:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep
19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir
AA