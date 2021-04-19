Süper Lig'de 36. hafta yarın başlıyor

Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

Fenerbahçe'nin maç yapmadan (bay) geçeceği haftada Galatasaray-Trabzonspor müsabakası, 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılacak açıklamaya göre, ligde 36. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği 16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor 19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor 19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş 21 Nisan Çarşamba: 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor 16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor 19.00 Galatasaray-Trabzonspor 22 Nisan Perşembe: 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep 19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir AA

Okunma Sayısı: 155

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.