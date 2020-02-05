Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı.

Haftanın önemli mücadelesinde pazar günü saat 16.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçını Halis Özkahya yönetecek. Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler şöyle: 7 OCAK CUMA >> 20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus) 8 ŞUBAT CUMARTESİ >> 14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor (Volkan Bayarslan) >> 17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Hüseyin Göçek) >> 17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü (Alper Ulusoy) >> 20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ümit Öztürk) 9 ŞUBAT PAZAR >> 13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler) >> 16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Halis Özkahya) >> 19.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Mete Kalkavan) 10 ŞUBAT PAZARTESİ >> 20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)

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