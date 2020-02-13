Süper Lig'de heyecan artarak devam ediyor

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan, yarın oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. hafta müsabakalarının programı şöyle: Yarın: 20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş 15 Şubat Cumartesi: 14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor 17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe 20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe 16 Şubat Pazar: 13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği 16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor 19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor 17 Şubat Pazartesi: 20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa AA

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