Süper Lig'de heyecan artarak devam ediyor

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan, yarın oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
16 Şubat Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor
19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa
AA