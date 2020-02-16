Süper Lig'de yeni lider Trabzonspor

Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor'u sahasında 2-1 yenen Trabzonspor, ligde 298 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. 4. dakikada Ndiaye'nin sağdan ortasında, altı pas çizgisi hemen gerisinden Sörloth, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın solundan filelerle buluşturdu: 1-0. 35. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa, sol tarafına gelen topu güçlükle kornere çeldi. 43. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın kendi yarı alanında uzun pasında, savunmada Goiano'dan sıyrılan Sörloth'un yakın mesafeden vuruşunda, savunmada Caner Osmanpaşa, uzaklaştırmaya çalışırken topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0. 46. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, Novak'ın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı. 54. dakikada Pereira'nın pasında sağ çaprazda Abdulkadir Parmak'ın yerden sert şutunda, top az farkla auta gitti. 62. dakika Fernando'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı. 67. dakikada Claudemir'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol tarafına gelen topu çıkardı. 77. dakikada Fernando'nun ceza alanı sol çarpazından etkili vuruşunda, top direğin yanından auta gitti. 79. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sörloth'un sert şutunda, kaleci Samassa tehlikeyi önledi. 87. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa güçlükle topu üstten kornere gönderdi. 90+3. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Yasin Öztekin'in pasında, ceza alanı içinde Yatabare, dokunarak topu filelerle buluşturdu: 2-1. Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'un liderlik hasreti sona erdi Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle ligin 22. haftasında bir maçı eksik 44 puana ulaşan bordo-mavililer, Beşiktaş galibiyetiyle 43 puana yükselen Medipol Başakşehir'den liderliği devraldı. Haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor ise 42 puanda kalarak 3. sıraya geriledi. Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 298 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider kapamıştı. AA

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