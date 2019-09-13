Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam

Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:
Bugün:
20.30 Galatasaray-Kasımpaşa
Yarın:
17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor
20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş
15 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe
17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği
20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe
AA