Süper Lig'in Kralı Sörloth

TRABZONSPOR’UN NORVEÇLİ FORVETİ ALEXANDER SÖRLOTH, BU SEZON ATTIĞI 24 GOLLE TÜRKİYE’DE GOL KRALI OLMAYI BAŞARDI. AYTEMİZ ALANYASPOR’DAN PAPİSS DEMBA CİSSE 22 GOLLE İKİNCİ OLDU.

Trabzonspor'u bu sezon zirve yarışında Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth taşıdı. Attığı 24 golle gol kralı olan Norveçli forveti Aytemiz Alanyaspor’danh Papiss Demba Cisse 22 golle takip etti. Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin avroya kiralanan 24 yaşındaki Sörloth, 5 Aralık 1995 tarihinde Norrveç'in Trondheim şehrinde dünyaya geldi. Futbola Rosenborg 2'de başlayan Sörloth, Temmuz 2013'de Rosenborg A takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. 2015-16 sezonu öncesinde deneyim kazanması için Norveç Ligi takımlarından Bodø/Glimt'e gönderildi.

ARDINDAN 6 Kasım 2015'te Hollanda Eredivisie takımlarından Groningen'le 750.000 avro bonservis bedeli karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 1 Haziran 2017 tarihinde Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'la dört yıllık sözleşme imzaladı. Burada 26 maçta 15 gol ve 9 asistlik performans sergileyen futbolcu 9 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier League takımı Crystal Palace'a transfer oldu. 2019 yılında Belçika Ligi ekiplerinden Gent'e kiralandı. Ağustos 2019'da, 750 bin avro transfer bedeliyle iki seneliğine Süper Lig takımlarından Karadeniz ekibi Trabzonspor'a kiralandı.

